초유의 트럼프·시진핑·푸틴 3자 만남 성사…핵 군축도 러·우 종전도 빠진 '소문난 잔치'?

중국 외교부가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 미중러 3국 정상회담이 선전에서 열릴 예정이라고 공식 발표했다.

16일(이하 현지시간) 중국 외교부는 "19일 시진핑 국가주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령과 선전에서 중·러·미 정상회담을 개최할 예정"이라고 밝혔다.

이와 관련 마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "이는 중국, 러시아, 미국 정상 간에 이루어지는 사상 첫 대면 회담으로, 획기적인 의미를 갖는다"고 말했다고 중국 관영 <신화통신>이 보도했다.

마오닝 대변인은 "중·러·미는 모두 유엔 창설 회원국이자 안전보장이사회 상임이사국"이라며 "역사적으로 3국은 어깨를 나란히 하며 세계 반파시스트 전쟁의 승리를 이끌어낸 바 있다"라고 의미를 부여했다.

그러면서 그는 "현재 정세 속에서 3국은 글로벌 도전에 협력하여 대응하고 세계 평화와 안정을 촉진해야 할 막중한 책임을 지고 있다"며 "중·러·미가 소통을 강화하고 이견을 관리하며 관계를 안정시키는 것은 3국의 이익에 부합할 뿐만 아니라 국제사회의 기대이기도 하며, 세계 정세를 안정시키고 대화와 협력을 추진하는 데도 유리하다"라고 밝혔다.

앞서 지난 13일 백악관은 3국 정상회담이 중국 선전에 위치한 기린 빌라 리조트에서 현지 시각으로 19일 오후 2시 30분에 열릴 예정이라고 밝혔다. 이후 14일 러시아 크렘린궁 역시 3국 정상회담 개최 사실을 확인했다.

미국과 러시아에 이어 에이펙 개최국인 중국까지 3국 정상회담 개최 사실을 확인하면서 이번 회담이 강대국들이 국제질서를 결정하는 1945년 얄타회담의 재판 아니냐는 관측도 나오고 있다. 당시 미국과 소련, 영국은 1945년 2월 4일~11일 소련 크림반도의 휴양지인 얄타에 모여 세계 2차대전 전후 처리를 논의한 바 있다.

홍콩 <사우스차이나모닝포스트>는 "일각에서는 이번 회담을 제2차 세계대전 이후의 질서를 구축했던 1945년 얄타 회담에 비유하는 목소리도 나오고 있다"라며 "중국, 미국, 러시아가 이번 회담을 통해 다른 국가들은 그저 받아들이고 따라야만 하는 방식으로 국제 질서를 재편하려 할지도 모른다는 우려를 제기한다"라고 보도했다.

<로이터> 통신은 "얄타회담은 강대국이 다른 국가에 강압적인 거래를 강요하는 것을 상징하는 용어가 되었다. 이는 러시아와 4년 간 전쟁을 벌이고 있는 우크라이나에 특히 우려스러운 부분"이라고 진단했다. 다만 통신은 미국 고위 관리가 "트럼프 대통령이 이번 회담에서 우크라이나 문제를 제기할 것으로 예상하지 않는다"라고 말했다고 전했다.

<사우스차이나모닝포스트>는 3국 회담에서 글로벌 거버넌스에 관한 폭넓은 의제의 일환으로 핵무기 체계 내 인공지능(AI)을 통제하겠다는 약속이 도출될 수도 있다고 보도했는데, 실제 핵 군축 관련 일정한 결과가 나올 가능성은 높지 않아 보인다.

미국 고위 당국자는 이번 회담에서 핵문제와 관련해 "어떠한 합의"가 도출될 것으로 기대하지는 않는다며, 이번 회담을 "핵무기 감축"에 관한 대화를 시작하기 위한 "입구"라고 평가했다고 매체는 전했다.

<로이터> 통신 역시 "트럼프는 시진핑, 푸틴과의 전례 없는 정상회담이 핵무기 감축 합의를 향한 진전을 가져올 수 있을 것으로 보고 있다"라며 "그러나 중국 분석가들은 중국이 다른 국가들에 비해 핵탄두 보유량이 훨씬 적기 때문에 이는 중국에게는 받아들일 수 없는 제안이라고 지적했다"라고 전해 핵 군축과 관련한 합의가 이뤄지기는 어려울 것으로 전망했다.

트럼프 대통령이 본인의 임기 내 업적을 남기기 위해 김정은 북한 국무위원장과 회담을 성사시키려 할 수 있고, 이 과정에서 시진핑 주석과 푸틴 대통령의 지지를 받으려 할 수 있다고 통신은 내다봤다.

미국 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS) 빅터 차 한국 석좌는 "(트럼프) 대통령은 자신의 업적을 쌓는 데 집중할 것"이라며 "그 업적의 큰 부분을 차지하는 것이 바로 트럼프가 두 임기 동안 많은 시간을 할애해 온 대북 외교"라고 통신에 전했다.

이번 회담이 특정 사안에 대한 결과를 만들어내기 보다는, 미중러 3국의 소통 채널을 구축하는 데 의의가 있다는 진단도 나왔다. 첸펑 칭화대 국가전략연구소 연구부장은 <타스> 통신과 인터뷰에서 "이번 회담의 가치는 구체적인 합의를 얼마나 많이 도출하느냐가 아니라, 강대국들 사이에 새로운 위기 소통 채널을 여는 데 있다"고 말했다.

그는 "이를 통해 구체적인 이견을 점진적으로 해결할 수 있는 외교적 공간을 확보하고, 글로벌 거버넌스 체제가 분열과 대립으로 치닫는 것을 막을 수 있을 것"이라고 강조했다. 통신은 이번 회담이 "최소한의 요구 사항을 논의"하는 데 초점을 맞춘 "고위급 외교적 교류"가 될 가능성이 높다고 전망했다.

첸펑 연구부장은 "세계 무대에서 가장 중요한 행위자이자 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 이들 세 나라 정상들이 에이펙 정상회의라는 다자 틀을 활용해 직접 만나 주요 관심사를 논의하고 공통 관심사에 대해 건설적인 대화를 나누기로 한 것은 의미가 있다"며 "이를 통해 전략적 오판으로 인한 의도치 않은 충돌 위험을 줄이고 강대국 간 긴장을 억제할 수 있을 것이며, 그 자체로 중요한 외교적 성과"라고 설명했다.

첸펑 연구부장은 회담에서 핵 군축 사안이 의제에 오르는 데 대해 "현재 실제 핵전력 구성을 반영하지 못하고 있다"며 중국이 "현 단계에서 그러한 회담에 참여하라고 요구하는 것은 불공정하며 정당하지 않다는 입장을 오래전부터 분명히 밝혀왔다"고 전해 핵 군축 문제는 다뤄지기 어려울 것이라고 내다봤다.