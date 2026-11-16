'최민희-신천지 청문회'된 민주당 최고위…갈등 대폭발

신천지 교도 당원가입 의혹과 최민희 최고위원 징계 문제를 놓고 더불어민주당 내 친명(親이재명)계와 친청(親정청래)계 간 계파갈등이 최고조에 달한 모양새다. 최 최고위원은 '이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다'고 했던 발언에 대해 거듭 사과했지만, 친명계는 "변명"이라며 공세를 이었다. 친청계도 김민석 대표의 전당대회 당시 신천지 의혹 제기를 "범죄"에 빗대는 등 반격에 나섰다.

16일 오전 국회에서 열린 민주당 최고위원회에선 친명계인 김 대표 및 박선원·서미화·전용기 최고위원과, 친청계인 최민희·이성윤·한민수 최고위원이 공개적인 공방전을 벌였다. 노동 몫 지명직 최고위원인 권미경 최고위원까지 당 내홍 문제를 지적하며, 한 회의 자리에서 모든 최고위원이 계파갈등 문제를 언급하는 장면이 연출됐다. 당내 갈등이 거의 폭발 수준으로 올라온 셈이다.

최 최고위원은 먼저 본인의 비공개 당원간담회 발언 논란에 대해 "기억 착오와 헷갈린 발언으로 대통령께 누를 끼쳤다"며 "다시 한 번 깊이 사과드린다", "김 대표가 결정한 제 책임을 묻는 절차에도 성실하게 임하겠다"고 사과했다. 최 최고위원은 지난 12일 기자회견에선 김 대표의 윤리감찰 지시에 절차 문제 등을 들어 반발한 바 있다.

다만 최 최고위원은 본인 발언을 둘러싼 당내 비판에 대해선 "(당원들과) 허심탄회하게 대화하는 자리였는데 (내용이) 본래 의도와 다르게 전달되고 있다"며 "녹취록 전체가 구해지는 대로 (전체 내용을) 공개하겠다"고 날을 세웠다. '대통령이 탄핵 반대' 등 발언 내용을 두고 이어지고 있는 '중징계' 촉구 기류에 반발한 것이다.

최 최고위원은 이어선 '신천지 조사' 후처리를 화두로 올려 역으로 김 대표 측을 압박했다. 그는 "자료 열람 이후에도 의견이 엇갈리고 있다. 보고서 완전 공개는 이제 불가피해졌다" 했다. 최 최고위원 등 친청계는 챂서 최 최고위원에 대한 윤리감찰 지시에 대해 '신천지 논란에 반격하기 위한 국면전환용'이라는 취지로 비판한 바 있다.

최 최고위원은 "민주당은 어떤 사안이든 진상규명과 책임, 재발방지 대책으로 마무리해왔다"며 "반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합에 대해서도 진상규명, 책임, 재발방지 대책 마련으로 확실히 마무리하고 통합과 단결의 길로 나갈 것을 요청 드린다"고 했다.

이성윤 최고위원도 이날 회의에서 "의혹 조사 결과를 열람하고 참담하고 허탈했다. 30년간 조사와 수사를 해온 사람으로서 이런 조사결과를 보는 것 자체가 민망할 정도"라며 "3개월 동안 그토록 당을 분열로 내몰았던 반명·분열주의·신천지 3자연합의 실체는 어디에도 없었다"고 재차 비판했다.

이 최고위원은 "이번 반·분·신 의혹 제기는 당대표 스스로 인정한 대로 증거가 없고 성공한 정치공작이자 해당행위 아닌가"라며 "이번 TF 조사는 이를 위한 일종의 사후 알리바이를 위한 것 아닌가"라고 꼬집었다. 그는 "조사결과를 있는 그대로 공개하고 신천지 명부의 출처가 정확한지 여부도 분명 밝혀줘야 한다"고 촉구했다.

그는 그러면서 김 대표를 겨냥 "이제 스스로 결자해지하라. 당원들이 원하는 바에 따라 확실한 책임을 지시라"라며 "당원이 요구한 당대표에 대한 징계청원과 최 최고위원에 대한 윤리감찰단 조사 두 사건은 모두 당원의 입장에서 공정하게 처리해야 한다"고 압박했다. 최고위원이 '당대표 징계'를 공개 주장하면서 회의장 내 긴장도는 최고조로 치달았다.

이 최고위원은 "알베르 까뮈는 '어제의 범죄를 벌하지 않는 건 내일의 범죄에 용기를 주는 것과 똑같이 어리석은 짓'이라고 했다"며 김 대표의 행위를 '범죄'에 빗대기도 했다. 그는 당내 '수습' 요구에도 "덮어놓고 봉합하라는 것은 가해자 편들기, 2차 가해이며 해결이 아니라 가해이자 압박"이라고 반발했다.

한민수 최고위원도 "정말로 지금 당대표께서 통합을 위해 그렇게 애를 쓰셨나", "정말로 (의원총회 사과가) 그런 고뇌에 찬 결단을 하신 거라고 보나"라고 김 대표와 친명계를 겨냥했다.

그는 특히 지난 8월 국회의원 워크숍 당시 김 대표가 정청래 전 대표를 비판했던 기조연설을 들어 "직전 대표를 향해 정말 모욕에 가까운 말씀을 하셨다"고 지적하고, 김 대표의 '통합' 발언에 대해선 "지금까지 단 한 차례라도 전대 이후에 (정 전 대표에게) 연락이라도 해보신 적 있나" 꼬집었다.

친명계는 최 최고위원 발언을 문제삼으며 대대적인 반격에 나섰다. 박선원 최고위원은 전날 이 대통령이 SNS로 '등 뒤에서 날아오는 화살'을 언급한 것을 들며 "송구스럽기 한이 없다. 저 역시 당 지도부 한 사람으로서 송구하다", "이제 등 뒤에서 날아오는 화살이 단 하나도 없도록 해내자"고 말해 최 최고위원과 친청계를 우회 압박했다.

서미화 최고위원은 최 최고위원의 당원간담회 발언 내용을 들어 "이 대통령께서 중도층 지지를 얻어 대통령이 되기 위해 윤석열 탄핵에 반대했고, 한덕수와 손을 잡고 윤석열 하야를 추진했다는 취지의 주장은 기억 착오, 헷갈렸다는 변명만으론 납득되기 어렵다"며 "충격적이다"라고 비판했다.

서 최고위원은 "이 대통령의 명예훼손을 넘어서 이 사안은 국민이 선택한 국민주권정부의 정당성까지 흔드는 중대한 문제"라며 "당 기강을 무너뜨리고 당에 분열과 상처를 주는 걸 넘어서, 대통령 명예훼손을 넘어서 국민주권정부 출범의 정당성까지 무너뜨리는 지금 상황은 가볍게 넘길 수가 없다"고 했다.

서 최고위원은 이어 "윤리심판원은 객관적인 사실과 원칙에 따라 (최 최고위원에 대해) 엄중한 판단을 해야 한다"고 압박했다. 그 친청계 최고위원들의 기자회견에 대해서도 "지도부 언행은 국정운영의 동력마저 약화시킬 수 있기에 더욱 신중해야 한다"며 "당의 분열을 부추기는 이런 형태야말로 반명 분열주의가 아니냐"고 비판했다.

전용기 최고위원도 "(윤리심판) 절차는 계파를 가리지 않는다. 잘못에 대한 조사와 판단을 계파 싸움으로 바꿔 넘어가려고 하는 것은 부적절하다"며 "징계 문제를 계파 싸움으로 바꾸려고 당의 기둥까지 뿌리째 흔드려고 하는 모습에 유감을 표하지 않을 수 없다"고 말해 친청계를 겨냥했다.

회의 내내 이 같은 모습이 이어지자, 노동 최고위원으로 당무 현안에 별다른 의견을 내지 않아왔던 권미경 최고위원은 "집권여당이 민생은 뒷전인 채 그들만의 이전투구에 빠져 있으니 한심할 따름"이라며 "잠시라도 갈등의 발언은 중단하고 국민들이 기대하는 민주당의 모습이 어떤 모습인지 숙고해 달라"고 촉구하기도 했다.

김 대표는 회의 마무리 발언을 통해 "당내 문제와 관련해 윤리감찰단에 감찰 조사를 지시했고, 그 결과를 보고받고 윤리심판원에 이첩하도록 지시했다. 이후 모든 절차는 당헌당규 절차에 따라 엄정하고 독립적으로 이루어질 것"이라며 "(이는) 정치 문제와 별개로 이루어지는 윤리 문제"라고 했다. 그러면서 "이 과정과 결과에 대해서 당의 모든 성원들이 존중해 달라"고 했다.

▲더불어민주당 김민석 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 최민희 최고위원. ⓒ연합뉴스

지도부 밖에서는 주로 '친청계가 자제해야 한다'는 취지로 갈등 봉합을 요구하는 목소리가 이어졌다.

당 원로인 박지원 의원은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 최 최고위원에 대해 "민주당과 대통령의 정체성을 손상시키는 발언", "(징계는) 피할 수 없는 길"이라고 비판하고, 최 최고위원이 신천지 공세를 이어가는 데 대해서도 "신천지는 별개다? 이건 문제를 해결하는 데 바람직하지 않다"고 지적했다.

박 의원은 최 최고위원 윤리감찰 지시 직후 이뤄진 친청계 기자회견에 대해서도 "최고위가 열리고 있는데 우리는 빠져서 셋이 기자회견을 한다? 이건 당을 송두리째 흔드는 것", "절대 잘못"이라며 "100일 된 당대표의 리더십을 흔들면 당이 존재할 수 있는가"라고 비판했다.

박 의원은 다만 친명계를 중심으로 '최민희 중징계' 요구가 나오는 데 대해서는 "징계의 수위를 놓고 제명이다, 뭐 자진탈당해라, 또는 정직, 당원권 정지 이런 얘기를 하는데 윤리심판원의 결과를 보고 있는 것이 좋겠다"며 "정치는 풀어가는 정치를 해야지 헝클어뜨리면 나중에 수습이 어렵다"고 중재했다.

김현정 의원도 이날 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서, 최 최고위원 발언에 대해 "허위 사실이 명백한 아주 대단히 부적절한 발언"이라고 비판하며 "그냥 잘못했다라고 명확하게 사과를 해도 일파만파될 문제인데 (최 최고위원이) 변명 비슷하게 하다 보니까 더 당내에서의 비판이 세게 나오고 있는 것"이라고 했다.

김 의원은 특히 "본인이 사과를 하면서도 신천지 의혹 관련된 걸 같이 붙여서 또 말씀을 하셨다"며 "완전 별도의 별개 건인데 또 갖다 붙이니까 이게 진정한 사과냐는 지적이 끊이지 않고 있다"고 지적했다.

그는 그러면서 "당이 분열보다는 통합 쪽으로 가야 된다"며 "감정이 하루아침에 풀리지는 않으니까 당대표도 계속해서 그걸 시도하고 노력할 필요는 있어 보인다", "정 전 대표도 당내 분열을 극복하는 쪽으로 역할을 좀 해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

반면 친명 외곽조직 더민주혁신회의는 최 최고위원에 대한 '제명을 포함한 최고 수준 징계'를 요구하는 등 강성 행보를 보이기도 해, 향후 윤리심판원의 결정에 따른 국면 변화에 관심이 모인다.

혁신회의 측은 이날 국회에서 최 최고위원 규탄 기자회견을 열고 "혁신회의는 이 대통령 지켜온 가장 강력한 우군으로서 이 같은 사태를 용납할 수 없다"며 "최고 수준으로 징계해 줄 것을 (윤리심판원에) 요구했다. 제명까지 포함해서 요청하고 있는 상태"라고 알렸다.

이들은 최 최고위원 징계절차에 반발하고 있는 이성윤·한민수 최고위원에게도 "최 최고위원의 대통령 관련 발언에 동조하는 건가", "그에 동의한다면 문제가 있는 것이고, 아니라면 개인의 일탈과 실수를 집단의 계파 문제로 끌고 가려는 사악한 정치"라고 비판했다.

민주당 초선의원 모임 '더민초'도 이날 운영위 회의결과 공지를 통해 "초선의원들은 최근 최 최고위원을 둘러싼 잇따른 논란과 이로 인한 당내 갈등 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있다"며 "운영위는 어제와 오늘, 이틀에 걸친 회의를 통해 최 최고위원에 대한 엄중한 징계와 본인의 책임 있는 결단을 촉구하는 성명서를 채택했다"고 밝혔다. 더민초 측은 이 성명서를 민주당 초선의원 전체 명의로 발표하기 위해 이날 자정까지 의견을 모으는 절차를 밟고 있다며 오는 17일 입장 발표를 예고했다.