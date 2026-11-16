국힘, 대통령 없는 청와대 앞 현장최고위…"'李 탈옥법' 통과 땐 독재국가"

국민의힘 지도부는 16일 청와대 앞을 찾아가 '조작기소 특검법' 공포안에 대한 거부권 행사를 압박했다. 앞서 당 지도부는 지난 9일에도 청와대 앞을 찾았는데, 특검법의 국무회의 상정이 미뤄지면서 재차 이곳에 모였다. 다만 이재명 대통령은 해외 순방길에 올라 집무실에 부재한 상태였다.

국민의힘 장동혁 대표는 이날 현장 최고위원회의에서 "2026년 11월 17일, 이 대통령이 도망간 국무회의에 '이재명 탈옥법'이 상정된다"며 "이재명 탈옥법이 통과되는 그 순간 우리 모두는 독재국가의 국민이 되는 것"이라고 비난했다.

장 대표는 "이 대통령은 대통령으로서 마땅히 가져야 할 자질, 역량, 소명 의식, 그 무엇 하나도 없다"며 "죄수 번호가 드러나는 것이 두려워 대통령이라는 명찰을 달고 있을 뿐"이라고 주장했다.

그는 "내일이 지나면 이 대통령의 죄수 번호도 바뀔 것"이라며 "이재명 탈옥의 공범들에게도 한 사람 한 사람 죄수 번호가 붙을 것"이라고 했다. 그러면서 특검법을 발의한 여당 의원들과 오는 17일 이 대통령 대신 국무회의를 주재하게 될 한성숙 국무총리, 이 대통령의 중지된 재판을 담당한 판사 등을 지목했다.

장 대표는 "내일 국무회의에서 이재명 탈옥법을 통과시킨다면 국무위원 모두가 주요 임무 종사자로 이재명 탈옥의 공범 명단에 오를 것이다. 한 총리가 범죄자 이재명과 함께 탈옥죄의 수괴가 될 것"이라고 했다.

정점식 원내대표도 "훗날 대통령은 이재명 탈옥법으로 인해 반드시 법정에 서게 될 것"이라고 공세를 폈다. 정 원내대표는 "대통령이 총리에게 탈옥의 의결을 하청 주고 있다. 탈옥의 외주화"라며 "이 특검법은 존재 자체가 대통령의 유죄 자백"이라고 말했다.

참석자들은 "탈옥법 대리 의결 내각도 공범이다", "법치주의 파괴하는 이재명 탈옥법 즉각 폐기하라" 등 구호를 외치며 청와대를 향한 압박을 이어갔다.

한편 이 대통령은 필리핀 마닐라에서 열리는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 이날 오전 8시 55분께 성남공항에서 환송식을 가진 후 출국했다. 이 대통령은 오는 18일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의까지 참석한 뒤 19일 귀국한다.