내년도 국가예산 확보와 공공기관 추가 이전을 앞두고 권익현 전북 부안군수가 연일 국회를 누비며 ‘여의도 행군’에 속도를 내고 있다.

특히 부안 출신인 인천 계양구갑 유동수 국회의원 등 정치권 인맥을 총동원해 발전공기업 통합본사 새만금 부안 유치에 사활을 거는 모습이다.

전북 부안군은 권익현 군수가 17일 국회를 방문해 박지원·유동수 국회의원과 기획예산처 관계자들을 잇달아 만나 지역 핵심 현안의 정부 계획 반영과 2027년도 국가예산 추가 증액을 건의했다고 밝혔다.

앞서 지난 6일 국회 예결위원장과 상임위원장단을 연쇄 면담한 데 이어 예산 심의 정국마다 여의도 문턱을 닳도록 드나들며 현안 해결에 행정력을 집중하고 있다.

이날 권 군수는 부안 출신인 유동수 의원(인천 계양구갑)과 박지원 의원을 직접 만나 공공기관 지방 이전에 대비한 발전공기업 통합본사 새만금 부안 유치와 농어촌 기본소득 시범사업 추가 선정에 힘을 실어달라고 요청했다.

권 군수는 면담 자리에서 새만금 부안 권역이 풍부한 재생에너지 자원과 RE100(재생에너지 100% 사용) 산업단지, 그린수소 생산 기반을 고루 갖춘 대한민국 미래 에너지 산업의 최적지라는 점을 집중 부각했다.

아울러 글로벌청소년리더센터와 R3 잔여부지, 스마트 수변도시를 연계한 구체적인 통합본사 입지 구상을 제시하며 이를 정부 계획에 반영해 줄 것을 건의했다.

▲권익현 전북 부안군수가 6일 국회를 찾아 한병도 더불어민주당 원내대표를 만나 부안지역 현안사업의 적극적인 협조를 요청하고 있다. ⓒ

예산 심의 막바지 증액 확보를 위한 기획예산처 설득 작업도 병행했다. 권 군수는 예산 당국 관계자들에게 새만금 말산업복합단지 조성 사전타당성 조사 용역비 5억원을 비롯해 노후한 격포 여객선터미널 리모델링 사업비 10억원, 탄소중립 체험관 기본 및 실시설계비 5억원 등 핵심 사업비가 국회 단계에서 반드시 반영될 수 있도록 협조를 구했다.

부안군은 여의도 현장에서 다진 정치권과의 공감대를 전국적인 공론화의 장으로 확장할 계획이다.

군은 오는 25일 오전 10시 국회의원회관 제1간담회의실에서 ‘발전공기업 통합본사 전북(새만금 부안) 유치 정책토론회’를 열고, 국가 에너지 대전환과 지역 균형 발전을 이끌 통합본사 유치의 당위성을 국회와 중앙정부에 각인시킬 방침이다.

권익현 군수는 “발전공기업 통합본사 유치는 새만금을 대한민국 에너지 대전환의 핵심 거점으로 도약시키고 부안의 미래 성장동력을 확보할 결정적인 기회”라며 “국회 정책토론회를 통해 유치 열기를 확산시키고 2027년도 국가예산이 최종 확정되는 마지막 순간까지 국회·중앙정부와 긴밀히 협력해 실질적인 성과를 반드시 이끌어내겠다”고 밝혔다.