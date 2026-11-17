안전모 끈을 단단히 조이고 페달을 힘껏 밟아 탁 트인 강변길을 내달리는 전북 완주지역 어린이들의 얼굴에 웃음꽃이 활짝 피었다. 교실이나 좁은 골목길을 벗어나 친구·부모님과 함께 직접 만경강의 시원한 바람을 가르며 올바른 자전거 타기 습관을 몸소 익히는 값진 시간을 보냈다.

완주미래행복센터는 지역 초등학생과 학부모가 함께 참여한 자전거 안전·체험 프로그램을 지난 7일과 14일 일정을 끝으로 성공적으로 마무리했다고 17일 밝혔다.

올해 초부터 이어온 ‘아웃도어 문화놀이터’ 사업의 하나로 열린 이번 체험은 총 10회차에 걸쳐 주말마다 진행됐으며, 매회 어린이 20여 명이 참여했다. 특히 용진·고산 지역아동센터 어린이들도 함께 어울려 만경강 일대의 수려한 자연경관을 만끽하며 건강한 여가 문화를 누렸다.

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프로그램은 아이들의 눈높이에 맞춰 일상 속 교통 위험 요소를 쉽게 이해하고, 안전한 주행 습관을 자연스럽게 몸에 익힐 수 있도록 짜임새 있게 구성됐다. 어린이들은 출발 전 안전 장비를 꼼꼼히 점검하는 법부터 주행 중 주의사항까지 차근차근 배운 뒤 실제 라이딩에 나서며 자신감을 키웠다.

완주미래행복센터는 이번 체험을 계기로 어린이들이 스스로 안전한 자전거 문화를 이끌어갈 수 있도록 자발적인 어린이 자전거 동아리 구성을 뒷받침하고, 만경강의 아름다운 자연을 탐방하는 지속 가능한 야외 활동으로 넓혀갈 계획이다.

완주미래행복센터 관계자는 “만경강을 직접 달리는 이번 체험 교육이 아이들 스스로 안전의 중요성을 깨닫고, 친구들과 함께 어울리며 건강한 자전거 문화를 만들어가는 소중한 밑거름이 되었기를 바란다”고 말했다.