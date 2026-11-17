전북특별자치도교육청이 교육복지우선지원사업 지정 기간이 만료되는 학교를 대상으로 진행하던 기존의 실적 중심 현장 방문 평가를 없애고, 학교 구성원들이 직접 현장 실천 경험과 학생의 성장 과정을 나누는 수평적 소통의 장을 마련했다.

전북특별자치도교육청은 16일과 17일 이틀간 전주비전대학교 행복기숙사 컨벤션홀에서 ‘2026년 교육복지우선지원사업 지정 만료 중점학교 성과공유회’를 개최했다고 밝혔다.

‘함께 걸어온 시간, 서로에게 길이 되다’를 주제로 열린 이번 행사에는 올해 지정 기간이 끝나는 도내 중점학교 95개교의 관리자와 업무담당교사, 교육복지사, 교육지원청 담당자 등이 참석했다.

이번 행사의 가장 큰 변화는 평가 방식의 전면 개편이다. 그동안 사업 실적 위주로 점검하던 현장 방문 평가 방식에서 벗어나, 지난 3년간 학교 현장에서 학생의 긍정적 변화를 이끌어낸 실제 지원 과정과 교직원·지역사회의 협력 노력을 서로 공유하며 발전 방향을 모색하는 자리로 탈바꿈했다.

16일에는 초등학교, 17일에는 중등학교로 나뉘어 열린 성과공유회는 1부 ‘함께 걸어온 시간’과 2부 ‘서로에게 길이 되다’로 진행됐다. 참석자들은 학생의 성장 과정을 담은 대표 실천 사례 발표와 학교별 고민을 털어놓는 원탁 토론을 통해 학생과 꾸준히 관계를 맺으며 위기를 풀어낸 경험과 가정·지역사회 연계 노하우를 나눴다.

▲전북특별자치도교육청 표지석과 본관 건물.ⓒ

전북교육청은 이번 공유회에서 발굴된 우수 실천 경험이 도내 학교 현장 전반에 뿌리내릴 수 있도록 학교 간 교류와 교육지원청의 밀착 지원을 한층 강화할 방침이다.

장기영 전북교육청 미래교육과장은 “학생의 작은 변화 뒤에는 꾸준히 관심을 기울이고 함께 해결책을 찾아온 학교 구성원들의 헌신이 있다”며 “이번 성과공유회가 지난 3년의 실천 경험을 서로 격려하고, 학생 한 명 한 명의 성장을 돕는 교육복지를 더욱 내실 있게 이어가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.