▲전북TP는 지난 16일 전주시 팔복예술공장에서 열린 '팔복동 사랑나눔 김장김치 담그기 행사'에 참여해 지역사회 소외계층을 위한 나눔 행사를 진행했다.ⓒ전북테크노파크

전북특별자치도의 대표 산업기술 거점 기관인 전북테크노파크(원장 이규택) 임직원들이 본격적인 겨울 추위를 앞두고 지역 내 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 직접 앞치마를 둘렀다.

전북테크노파크는 지난 16일 전주시 덕진구 팔복예술공장에서 열린 ‘팔복동 사랑나눔 김장김치 담그기 행사’에 참여해 지역사회 어려운 이웃을 위한 나눔 봉사를 펼쳤다고 17일 밝혔다.

이날 현장에는 이규택 원장을 비롯한 전북테크노파크 임직원 20여 명과 팔복동 지역 관계자들이 함께 모여 김장 재료 손질부터 양념 버무리기, 상자 포장 작업까지 전 과정에 일손을 보태며 이웃사랑을 실천했다.

전북테크노파크는 이번 김장 봉사뿐만 아니라 지역사회와 상생하는 다각적인 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가며 공공기관으로서의 사회적 책임을 실천하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 가치를 현장에서 구현하는 데 힘을 쏟고 있다.

이정현 팔복동장은 “지역의 어려운 이웃들을 위해 따뜻한 나눔에 기꺼이 동참해 준 전북테크노파크 임직원 여러분께 깊이 감사드린다”며 “정성껏 담근 김장김치가 이웃들에게 큰 힘이 되길 바라며 앞으로도 지역사회 내 나눔 문화가 더욱 널리 확산하길 기대한다”고 전했다.

이규택 전북테크노파크 원장은 “임직원들의 작은 정성이 지역 이웃들이 추운 겨울을 건강하고 따뜻하게 보내는 데 조금이나마 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 가까이 호흡하는 나눔 활동을 지속적으로 펼쳐 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.