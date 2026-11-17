학교와 가정, 교우관계에서 어려움을 겪는 청소년 중에서 외부와 단절하고 회피하는 고립·은둔형 사례가 적잖게 늘고 있다.

학교생활의 어려움이나 친구관계의 단절, 진로와 미래에 대한 불안 등이 주원인으로 손꼽히는데 청소년기의 고립 경험은 이후 재경험으로 이어질 수 있다는 점에서 사전 예방의 필요성을 더해준다.

실제로 성평등가족부와 한국청소년정책연구원에서 실시한 '2024년 고립·은둔 청소년 실태조사'에 따르면 고립·은둔을 경험한 사람의 72.3%는 18세 이하의 청소년기에 처음 시작한 것으로 나타났다.

▲박지원 더불어민주당 전북 의원(군산·김제·부안을)은 고독사 예방 정책에 아동·청소년까지 포함하는 방안이 절실하다는 주장이 펼친다. ⓒ박지원 의원실

특히 이들의 39.7%는 이후에도 재고립·은둔을 경험한 것으로 분석돼 청소년기부터 고립과 은둔형 사례를 예방하는 대안이 요청된다는 지적이다.

박지원 더불어민주당 전북 의원(군산·김제·부안을)은 고독사 예방 정책에 아동·청소년까지 포함하는 방안이 절실하다는 주장이 펼친다.

그는 이와 관련해 고독사 실태조사 사항에 고립·은둔 현황을 포함하는 '고독사 예방 및 관리에 관한 법률' 일부개정법률안을 대표 발의해 관심을 끈다.

고독사로 직결되는 고립·은둔이 아동·청소년기에 시작돼 반복될 수 있다는 점에서 고독사 예방 정책의 대상을 아동·청소년까지 확대해야 한다는 주장이다.

박지원 의원은 개정안은 고독사예방기본계획 수립 시 고독사 예방 정책의 대상으로 고려하는 생애주기를 아동·청소년까지 포함하도록 확대했다.

박지원 의원은 "관계의 상처가 고립의 중요한 출발점이 될 수 있어 관련 법안을 개정해 정책과 제도를 정비할 필요가 있다"고 말했다.