전북자치도 장수군은 동부산악권의 고지대에 있어 겨울철 눈이 자주 내리는 지역이다. 기온이 낮은 12월부터 2월까지 강설과 도로 결빙에 대비하는 일이 행정의 중요 과제이다.

폭설 발생 시 산간마을의 교통 단절과 취약계층의 고립을 대비하기 위한 장수군의 종합대책이 통상 11월 중순부터 시작되는 이유이다.

17일 장수군에 따르면 겨울철 대설과 한파에 따른 군민 피해를 예방하기 위해 주요 재난 취약시설에 대한 현장 안전점검을 실시했다.

▲17일 장수군에 따르면 겨울철 대설과 한파에 따른 군민 피해를 예방하기 위해 주요 재난 취약시설에 대한 현장 안전점검을 실시했다. ⓒ장수군

기후변화로 인한 기습 폭설과 국지적 한파 등에 선제적으로 대응하고 재난 취약시설의 위험 요인을 사전에 파악해 군민 안전을 확보하기 위한 노력의 일환이다.

장수군은 도로관리사무소에 있는 제설전진기지를 찾아 장비의 가동 상태와 제설자재 확보 현황을 점검했고 급경사지와 덕산재, 비행기재 등 제설취약구간은 도로 결빙 예방대책을 확인했다.

건설공사 현장은 가설구조물 안전관리 실태와 결빙 방지대책을 점검하고 야외 근로자의 한랭질환 예방대책도 함께 검토하는 등 동절기 대책을 입체적으로 점검했다.

폭설로 지붕에 눈이 쌓이면 구조물에 가해지는 하중이 커져 안전사고로 이어질 수 있는 만큼 적설에 대비한 시설물 관리 상태를 집중 점검했다.

장수군은 이번 점검에서 나타난 문제를 신속히 조치하고 15일부터 시작된 '겨울철 자연재난 대책 기간'에 맞춰 종합 대응체계를 가동한다는 방침이다.

최훈식 장수군수는 "겨울철 자연재난은 사전 대비가 중요한 만큼 시설 점검과 신속한 대응을 통해 군민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.