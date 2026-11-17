▲전남광주통합특별시교육청 광주청사 표지판 2026.7.3 ⓒ전남광주통합특별시교육청

2027학년도 대학수학능력시험이 사흘 앞으로 다가온 가운데, 전남광주통합특별시교육청이 수능 감독 수당으로 교사들에게는 17만 원만 지급하는 반면 고위 간부들에게는 수백만원을 지급해 온 걱으로 밝혀졌다.

교육시민단체 '학벌없는 사회를 위한 시민모임'이 17일 공개한 자료에 따르면 수능 당일 일선 시험장에서 수험생들을 지원·관리하는 감독 교사들의 수당은 1~4교시 기준 17만 원으로 나타났다.

반면 옛 전남도교육청은 9월 초부터 수능이후까지 약 90일간 관리본부를 운영한다는 명목으로 본청 교육감, 부교육감, 교육국장, 진로교육과장에게 2025학년도 각각 330만 원, 행정국장과 정책국장에게 각각 240만 원의 수당을 지급했다.

2026학년도에는 교육감을 제외하고 같은 대상에게 최대 300만 원의 수당을 지급한 것으로 조사됐다.

옛 광주시교육청의 경우에도 2024학년도와 2025학년도 교육감, 부교육감, 교육국장, 행정국장, 과장 등에게 최대 136만 원의 수당을 지급했다.

시민모임은 이날 입장문을 내고 "불합리한 수능 수당 지급 관행과 수능 현장에서 고생하는 일선 교사 및 행정 직원 처우를 개선해야 한다"며 안전한 시험장 운영에 우선적으로 예산을 지원할 것을 촉구했다.

이어 "시험을 원활히 지원·관리하는 것은 교육행정 기관의 수장과 고위직들이 수해야할 통상업무"라며 "원칙없는 기준으로 고액의 수당을 수령하는 것은 일선교사들에게 싶은 상대적 박탈감을 안겨준다"고 지적했다.

이에 대해 교육청은 한국교육과정평가원 교부 기준에 따른 것이라는 입장이다.

교육청은 "한국교육과정평가원 대학수학능력시험 시·도교육청 시행경비 교부 기준을 근거로 지급하고 있다"며 "국가시험을 위임 받아 관리·준비·시행하는 것에 대한 수당 성격"이라고 말했다.