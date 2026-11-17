강원특별자치도와 강원특별자치도여성가족연구원은 지난 16일 강원특별자치도 제6기 지역사회보장계획(2027~2030) 수립 최종보고회를 열었다.

이번 보고회는 향후 4년간 강원특별자치도의 사회보장정책 추진 방향을 담은 제6기 지역사회보장계획의 수립 결과를 공유하고 계획의 실효성과 완성도를 높이기 위한 의견을 수렴하려고 마련했다.

▲강원특별자치도 제6기 지역사회보장계획 수립 최종보고회. ⓒ강원특별자치도

이날 자리에는 강원특별자치도와 시군 관계 공무원, 공동연구진, 분야별 전문가 등이 참석해 제6기 지역사회보장계획의 주요 내용과 전략체계, 향후 추진 방향 등을 논의했다.

지역사회보장계획은 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률에 따라 4년마다 수립하는 법정계획이다.

지역주민의 사회보장 욕구와 지역 내 복지자원 등을 종합적으로 분석해 지역사회보장 증진을 위한 중장기 정책 방향을 제시한다.

이번 제6기 계획은 도민의 사회보장 수요와 지역별 여건을 토대로 정책과제를 도출하고 18개 시군의 사회보장 격차 완화와 균형발전을 위한 광역자치단체의 지원 역할을 구체화하는 데 중점을 두었다.

특히 인구 감소, 고령화, 지역 간 복지 자원·서비스 접근성 차이 등 강원특별자치도가 직면한 사회보장 여건을 반영해 지역 특성에 부합하는 정책 추진 방향을 세웠다.

강원특별자치도여성가족연구원장은 "지역사회보장계획은 수립 자체보다 계획이 실제 정책으로 이어져 도민의 삶에 긍정적인 변화를 만들어 내는 것이 중요하다"며 "앞으로도 민간과 공공을 연결하는 소통과 협력의 가교역할을 충실히 수행하고 계획의 실효성 있는 추진을 위해 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

강원특별자치도는 이번 최종보고회에서 제시된 의견 등을 종합적으로 검토해 제6기 지역사회보장계획을 최종 보완하기로 했다.