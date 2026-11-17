전북자치도 익산시의 '신재생자원센터' 운영을 위한 민간위탁이 특정업체 실적쌓기용으로 전락한 것 아니냐는 의혹이 증폭되고 있다.

익산시는 생활폐기물 소각·매립시설인 146억원대의 신재생자원센터 민간위탁운용사 선정을 위해 지난 9월 22일 모집공고를 냈다.

익산시는 당시 입찰참가자격을 종전의 '단독도급'에서 '공동도급'으로 전환했고 공동도급 업체도 전문성과 전혀 무관한 문방구까지 참여할 수 있도록 완전 개방해 "지역 내 특정업체를 위한 것 아니냐"는 여러 설과 각종 추측이 난무했다.

▲익산시 부송동에 있는 신재생자원센터 모습 ⓒ프레시안

익산시는 소규모 업체까지 공동이행 방식으로 참가할 수 있도록 해놓고 정작 평가는 '대표사'만 한다고 명시해 "소각장과 무관한 특정업체를 끼워넣으려는 것 아니냐"는 의혹이 제기된 바 있다.

익산시는 업체들의 제안서를 이달 2일 단 하루 만에 접수한 뒤 2개 컨소시엄을 대상으로 같은 달 11일 평가위원회를 개최했고 그 결과 종전에 운영해온 대표사와 지역의 모 업체가 참여한 컨소시엄이 협상 적격자로 선정된 것으로 확인됐다.

협상 적격의 대표사는 지난 2013년부터 3년간 신재생자원센터를 관리·운영해온데다 최근에는 2020년 10월부터 3년씩 두차례 연속 운영해온 업체라는 점에서 "대표사는 바뀌지 않고 지역의 공동도급업체만 실적을 쌓을 수 있게 됐다"는 분석이 나돌고 있다.

특히 기존 대표사와 컨소시엄을 형성한 지역의 공동도급업체는 그동안 소문으로 떠돌았던 해당 업체라는 점에서 주변의 의혹을 더욱 증폭시키고 있다.

일각에서는 "익산시민들의 생활폐기물을 소각·매립하며 고도의 전문성이 요구되는 140억원대 시설운영의 절차가 특정업체 실적쌓기용으로 전락한 것 아니냐"는 지적을 하고 있다.

종전의 단독이행업체가 그대로 우선협상대상에 포함됐고 변한 것은 느닷없이 전환한 공동도급에 의한 특정 지역업체가 포함돼 자연스럽게 해당분야의 실적을 쌓게 되었다는 말이다.

업계에서는 "지역상생 차원에서 익산 업체의 공동수급 지분율 20% 이상인 경우 가점에 해당하는 2점 배점을 배려했다"며 "협상 적격 컨소시엄에 포함된 지역업체의 지역경제 기여도나 시설운영의 실효성 등에 대해 투명하게 공개를 해야 할 것"이란 목소리가 나온다.

지역업체가 공동수급체에 이름만 올리고 실질적인 업무를 수행하지 않는다면 지분율에 따른 배점의의 당초 취지가 무색해질 수밖에 없다는 주장이다.

익산시는 이에 대해 "그동안 소문으로 나돌았던 특정업체설은 전혀 알지 못하는 사안"이라며 "지침대로 평가해 협상 적격자가 선정됐고 이번주 중에 공시할 계획"이라고 말했다.

익산시는 또 "240여명의 전국 전문가 풀 중에서 24명의 평가위원 예비명부를 감사위원이 참석한 가운데 번호추첨으로 뽑았고 다시 최종 평가위원 8명을 평가 당일 업체가 직접 추첨해 선정토록 했다"며 "엄격히 뽑인 위원들이 제안서 평가방법에 따라 공정하게 평가했다"고 주장했다.