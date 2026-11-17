유승민 전 의원이 대학 수능을 연기하는 게 필요하다고 주장했다.

유 전 의원은 17일 자신의 페이스북에 "세무사 시험의 AI커닝이 드러나면서 이틀 앞둔 수능시험에서 AI커닝을 막을 수 없고 결국 불공정한 시험이 될 거라는 우려가 광범위하게 확산되고 있다"며 이 같이 밝혔다.

그는 "확실한 대책을 미리 마련하지 못하고 허둥거리는 정부가 불안을 더 키우고 있다"며 "'안 걸리면 의대, 걸리면 군대'라니 수능에 대한 불신은 극에 달하고 있다"라고 주장했다.

그는 "당장 정부가 정해야 할 일은 수능시험의 연기 여부"라며 "정부는 19일 수능을 연기하면 더 큰 혼란이 우려된다고 한다"라고 설명했다.

그는 "그런데 교육부 스스로 AI커닝을 완벽하게 통제할 자신이 없다고 실토하면서 19일 수능을 강행하는 게 과연 옳은 일인지 다시 생각해봐야 한다"며 "수능은 공정성이 생명이다. 연기에 따른 혼란과 불공정 시비 중에 무엇이 더 중요한지 생각해야 한다"라고 주장했다.

그는 "학생과 학부모가 공정성을 믿지 못하고 정부가 충분한 대책을 마련하는 데 시간이 필요하다면 그 시간만큼 연기하는 게 옳다"라며 "AI 기술이 인간사회의 질서를 파괴하고 해악을 끼치는 일들이 현실이 되고 있다. 인간이 AI를 만들었지만 AI를 완벽하게 통제하지 못해 많은 문제들이 발생한다"라고 했다.

그는 "그동안 AI에 취하여 AI의 무서움을 과소평가하고 통제권을 상실한 대가"라며 "당장 수많은 시험들의 공정성을 어떻게 확보할 것이냐에 대해 우리 사회가 해법을 찾아내야 한다"고 촉구했다.