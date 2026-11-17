▲13일 '대한민국 미술연구회 창립전'에서 이학수 정읍시장이 인사말을 하고 있다. ⓒ정읍

전북 정읍시 원도심 도시재생 거점시설에서 도내 미술작가 20명이 참여하는 '대한민국 미술연구회 창립전'이 개막됐다.

전시는 오는 12월 13일까지 이어진다.

17일 정읍시에 따르면 대한민국 미술연구회(회장 정운광)가 주관하는 이번 전시는 도내 14개 시·군의 공통 주제인 '전북의 산하'를 바탕으로 다양한 작품을 선보인다.

지난 9월 전업 미술작가들의 학술·예술 교류를 위해 출범한 연구회의 첫 공식 행보다.

행사는 정읍시와 정읍정심마을관리사회적협동조합(이사장 유옥경)이 추진하는 '도시재생 거점시설 지속운영 및 원도심 활성화 사업'의 일환으로 마련됐다.

전시 기간 매주 금요일과 토요일에는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있는 '나만의 굿즈컵·액막이 소품 만들기' 체험과 프리마켓도 함께 열린다.

이학수 시장은 "이번 창립전이 시민들에게는 일상에서 문화예술을 즐기는 기회가 되고, 원도심에는 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 도시재생 거점시설이 주민이 주도하는 소통 공간으로 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.