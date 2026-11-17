▲전북 원예농산물 광역브랜드 ‘예담채’가 ‘2026 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상’에 10년 연속 선정됐다. 17일 서울에서 열린 시상식에서 전북농협 관계자(오른쪽)가 트로피와 꽃다발을 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ전북농협

전북 대표 원예농산물 광역브랜드 '예담채'가 '소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상'에 10년 연속(2017~2026년) 이름을 올렸다.

전북특별자치도와 전북농협은 17일 서울에서 열린 '2026 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상'에 선전됐다고 밝혔다.

예담채는 전북자치도와 전북농협이 공동 개발·육성한 덕으로 도내 14개 시·군 농협조합공동사업법인과 지역농협이 함께 사용하는 공동 브랜드다.

앞서 농식품 파워브랜드 대전 장관상(3년 연속)과 국가 소비자중심 브랜드 대상(3년 연속)을 잇달아 수상한 데 이어, 체계적인 품질관리를 바탕으로 전국 단위 대표 농산물 브랜드의 입지를 다지고 있다.

전북농협은 브랜드 인지도 제고와 판로 확대를 위해 전국 농협유통센터와 대형마트 통합 판촉행사를 상시 추진하고, 주요 박람회에 참가해 소비자는 물론 유통 바이어와 새로운 판로를 개척해 나가고 있다.

김성훈 전북농협 본부장은 "생산부터 유통, 판매에 이르기까지 철저한 품질관리를 통해 소비자에게 지속적으로 사랑받는 브랜드로 육성하겠다"며 "이를 통해 농업인과 소비자가 함께 웃는 상생의 농업·농촌을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.