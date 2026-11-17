경북 경산시(시장 조현일)는 지난 16일 경산시인구정책위원회를 개최하고 저출생 극복 및 미래 인구구조 변화에 대응하기 위한 정책 방향을 논의했다.

이날 회의에는 위원장인 이도형 부시장을 비롯해 시의원, 학계 전문가, 유관기관 관계자 등이 참석해 경산시 인구현황과 인구정책 추진현황을 공유하고 향후 인구정책 방향에 대한 심도 있는 논의를 진행했다.

회의에서는 청년 주거 안정, 일자리 창출, 가족 친화적 환경 조성 등 인구 감소 문제 해소를 위한 다양한 정책 방향에 대해 폭넓게 의견을 나눴다.

특히 청년층 및 급증하는 외국인의 지역 정착을 유도하고, 결혼·출산·양육이 조화롭게 이루어질 수 있는 사회적 기반 조성의 중요성을 강조했다.

위원들은 인구문제가 특정부서나 특정 생애주기에 국한된 문제가 아닌 만큼 다양한 정책 간 연계와 부서 간 협력을 강화하고 지역여건과 시민수요를 반영한 실효성 있는 정책을 발굴해야 한다는 데 의견을 모았다.

경산시는 이번 회의에서 제안된 다양한 의견을 종합하여 지역 실정에 부합하는 맞춤형 인구정책을 수립하고 체계적으로 추진할 계획이다.

이를 통해 청년이 지역에 정착하고, 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 조성하여 지속 가능한 지역 인구구조 형성에 박차를 가할 계획이다.

이도형 경산시 부시장은 “저출생과 인구 감소 문제는 지역의 지속가능성과 직결되는 핵심 과제”며 “시민이 체감할 수 있는 맞춤형 인구정책 추진으로, 누구나 살고 싶은 행복한 경산을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.