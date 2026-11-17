'친한계'인 배현진 국민의힘 의원이 17일 자신에 대한 '조작징계' 의혹을 제기하면서 장동혁 대표를 향해 "이번 일의 전모를 당원과 국민께 낱낱이 밝혀 사죄하고 응분의 책임을 져야 한다"고 주장했다.

배 의원은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 황경성 국민의힘 윤리위원 측이 배 의원의 징계 수위와 결정문 작성에 외부 인사가 관여한 정황을 공개한 것을 언급하며 "장동혁 윤리위는 그 존재의 의미도 망각한 채 정치적 정적 숙청을 위한 표적 단두대로 전락했다"고 비판했다.

배 의원은 "공개된 몇 건의 메시지 속에는 제가 윤리위에 출석해 있었던 바로 그 시각에 한 외부 인사가 '배현진 징계 1년'이라는 징계 수위를 (윤민우) 윤리위원장에게 주문한 청부징계 내용이 담겨 있다"며 "이미 정해진 '답정너 징계'였던 것"이라고 주장했다.

배 의원은 "오늘 수능 부정행위를 잡겠다고 분주한 장 대표는 우리 당의 기구를 통해 발생한 이러한 공공연한 부정행위부터 잡는 것이 좋겠다"며 "당내의 부정행위를 회피하면서 누구의 부정행위를 언급할 수 있겠나"라고 비판했다.

배 의원은 "이른바 '친장동혁계' 자중지란 가운데 드러나고 있는 부정의 흔적이 외부자들끼리 벌인 청부징계였는지, 아니면 그들 주장대로 장 대표의 하명에 의한 부정이었는지를 이 드라마의 주인공인 장 대표가 직접 밝혀야 한다"고 요구했다.

배 의원은 "장 대표는 지금이라도 당의 민주적 절차성과 권위를 심각하게 훼손시킨 이번 일의 전모를 당원과 국민께 낱낱이 밝혀 사죄하고 응분의 책임을 져야 할 것"이라며 "조작징계로 휘두르던 칼날이 결국 장 대표 본인에게 향하기 전에"라고 말했다.