경상북도의회가 경상북도개발공사의 경영실적 악화와 부채 증가, 장기 지연 개발사업 등을 집중 점검하며 경영 쇄신을 촉구했다. 일선 소방서 감사에서는 소방공무원의 장거리 출퇴근과 청사 관리 부실, 지역별 소방 대응체계의 문제점 등이 도마에 올랐다.

경북도의회 건설소방위원회는 지난 16일 경상북도개발공사와 예천·봉화소방서를 대상으로 2026년도 행정사무감사를 실시하고 기관별 운영 실태와 주요 현안사업을 점검했다.

개발공사 감사에서는 매출과 당기순이익 감소, 부채 증가에 따른 재무건전성 문제가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

김수문 의원(의성)은 공사의 경영실적 악화를 지적하며 재무 능력을 넘어서는 무리한 사업 확장을 자제하고 실질적인 경영 개선에 나설 것을 촉구했다.

정윤태 의원(울릉)은 차입금 의존도와 향후 상환계획을 따져 묻고, 사업 규모가 축소됐음에도 사업비가 비슷하게 유지되는 이유와 일부 사외이사의 장기 재임 문제를 지적했다.

김진욱 의원(상주)은 투자금 회수와 부채 관리의 중요성을 강조하며 미분양 용지의 탄력적인 공급 방안을 주문했다. 윤기현 부위원장(경산)은 산업단지 장기 미분양 해소를 위한 용도 변경과 입주 업종 확대를 요구했다.

개발사업 지연에 따른 주민 피해 문제도 제기됐다.

윤승오 의원(영천)은 화룡지구 도시개발사업의 보상 지연을 지적했고, 이종평 의원(청도)은 장기 미해결 보상 민원과 감사자료의 수치 불일치 문제를 짚었다.

김창기 의원(문경)은 산불 피해 주민과 모듈러 견본주택 참여업체 간 시공 분쟁을 두고 “피해 주민에게 또 한 번 상처를 주는 일”이라며 책임 있는 사후관리를 촉구했다.

김재환 의원(예천)은 청년 주거 지원 확대와 경영평가 등급 하락에 따른 개선책을, 허복 의원(구미)은 건축물 하자에 대한 품질관리 강화를 요구했다.

이우청 위원장(김천)은 당연직 이사들의 반복적인 이사회 불참을 지적하며 관련 조례 개정을 추진하겠다고 밝혔다.

예천·봉화소방서 감사에서는 소방공무원들의 장거리 출퇴근 문제가 주요 쟁점으로 떠올랐다.

이 위원장은 소방대원들의 피로 누적과 교통사고 위험을 지적하며 거주지 인근 인사교류 등 근무 여건 개선을 주문했다. 윤승오·이종평 의원도 장거리 출퇴근이 비상소집과 현장 대응에 영향을 미칠 수 있다며 대책 마련을 촉구했다.

봉화소방서의 청사 누수와 낮은 7분 이내 현장 도착률도 지적됐다. 허복 의원은 하자보수 관리와 원거리 마을의 초기 대응체계 강화를 요구했으며, 이 위원장도 누수 재발 방지와 신속한 보수를 주문했다.

예천소방서 감사에서는 전통시장 화재 예방, 소방차량 사고 관리, 직원 음주운전 재발 방지 등이 거론됐다. 김진욱 의원은 호명 전담의용소방대 건물의 내진보강 비용에 대한 객관적인 검증을 요구했다.

이번 감사에서는 개발공사의 재무건전성 확보와 지연 사업 정상화, 소방공무원의 근무환경 개선 및 지역별 재난 대응체계 강화가 주요 과제로 제시됐다.

한편 건설소방위원회는 17일까지 소관 기관에 대한 행정사무감사를 이어간다.