경북 영주시가 출산가정의 경제적 부담을 덜기 위해 산후조리비 지원한도를 기존 100만 원에서 최대 150만 원으로 높이는 방안을 추진한다.

민선 9기 공약사업인 이번 지원 확대는 2027년 1월 1일 이후 출산한 산모부터 적용할 계획이다. 거주요건도 기존 1년 이상에서 6개월 이상으로 완화한다.

▲ 영주시가 2027년부터 산후조리비 지원한도를 최대 150만 원으로 확대하는 방안을 추진한다. 사진은 지원금액과 신청 절차 등을 담은 홍보물. ⓒ 영주시

지원 대상은 출생아의 부모 중 한 명이 영주시에 주민등록을 두고 거주요건을 충족한 가정이다. 출생아도 영주시에 출생신고가 돼 있어야 한다.

지급방식은 기존 선지급에서 사후 지급으로 바뀐다. 산모가 산후조리 관련 비용을 먼저 지출한 뒤 증빙서류를 제출하면 실제 지출액을 확인해 한도 내에서 지원한다. 신청은 출산일로부터 12개월 이내 영주시보건소 모자보건실이나 정부24를 통해 하면 된다.

시는 관련 조례 개정을 마쳤으며, 내년도 사업 시행에 필요한 예산 확보를 추진하고 있다.

황병직 영주시장은 “산후조리비 지원 확대가 출산가정의 부담을 덜고 안정적인 양육 환경을 조성하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

문의는 영주시보건소 출산장려팀(054-639-5742)으로 하면 된다.