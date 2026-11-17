경북교육청이 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 스마트안경과 초소형 카메라 등 첨단 전자기기를 이용한 부정행위를 차단하기 위해 시험장 감독 인력을 대폭 늘리는 등 공정한 수능 관리에 총력을 기울이고 있다.

경북교육청은 17일 수능시험의 공정성과 신뢰성을 확보하기 위해 복도감독관 193명을 추가 배치하고, 도내 74개 시험장에 총 549명의 복도감독관을 투입한다고 밝혔다.

이번 조치는 교육부가 2027학년도 수능부터 새롭게 마련한 부정행위 예방 대책에 따른 것으로, 최근 소형화·고도화되고 있는 전자기기를 활용한 부정행위 가능성을 사전에 차단하고 수험생 본인 확인과 소지품 관리 등을 한층 강화하는 데 초점을 맞췄다.

특히 경북교육청은 스마트안경과 초소형 카메라 등 육안으로 식별하기 어려운 전자기기를 이용한 부정행위에 대비해 수험생의 가방을 시험실 밖 지정 장소에 보관하도록 하고, 매 교시 안경에 대한 전수 점검을 실시할 방침이다.

또한 수험생이 착용한 의복의 단추와 옷깃, 소매 등 전자기기 은닉 가능성이 있는 부분에 대한 확인도 강화한다. 불필요한 오해와 감독 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 예방하기 위해 장신구와 모자 등의 착용을 자제하고, 단추가 있는 의복도 가급적 피하도록 안내했다.

복도감독관 증원 역시 강화된 감독 지침에 따른 시험장 관리 공백을 최소화하기 위한 조치다. 기존 감독 인력만으로는 수험생의 소지품 관리와 추가 점검에 한계가 있을 수 있다는 점을 고려해 감독 인력을 보강하고, 시험실 안팎에서 발생할 수 있는 부정행위에 대한 감시체계를 강화한다는 계획이다.

경북교육청은 변경된 시험 운영 지침이 현장에서 혼선 없이 적용될 수 있도록 도내 8개 시험지구 상황실과 74개 시험장학교를 연결하는 다층적 점검체계도 가동하고 있다. 이를 통해 감독 교사들에게 강화된 유의사항을 정확히 전달하고 시험장별 준비 상황을 점검하고 있다. 수험생을 대상으로 한 사전 안내도 강화했다. 졸업생과 검정고시 출신 응시생 전원에게 변경된 유의사항을 안내했으며, 고등학교 3학년 재학생에게는 18일 수험생 예비소집에서 수험표를 교부하면서 관련 내용을 다시 안내할 예정이다.

같은 날 오후 도내 모든 시험장학교에서 진행되는 감독관 사전교육에서도 전자기기 부정행위 예방과 소지품 관리, 수험생 확인 절차 등 변경된 감독 지침을 집중적으로 교육할 방침이다.

경북교육청은 이번 감독 강화 조치가 수험생들에게 불필요한 부담으로 작용하지 않도록 사전 안내를 충분히 실시하는 한편, 시험 당일에는 공정한 감독과 안정적인 시험장 운영이 동시에 이뤄질 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.

임종식 경북교육감은 “수험생의 노력이 정당하고 공정하게 평가될 수 있도록 안정적인 수능 시험장 운영에 총력을 다하겠다”며 “남은 기간 수험생들이 편안한 마음으로 시험에 임할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.