경남 함안군은 함안면 강명리 일원에 있는 의곡사지의 발굴조사 성과보고회와 현장 공개를 통해 유적의 역사적 가치와 보존 필요성을 공유했다고 18일 밝혔다.

이번 발굴조사는 함안군이 국가유산청·불교문화유산연구소와 함께 추진해 온 사업으로 의곡사지의 역사적 실체와 사찰 운영 양상을 규명하기 위해 마련됐다.

의곡사지는 1995년 아라가야향토사연구회의 조사로 처음 존재가 확인됐으며 2021년부터 본격적인 발굴조사가 진행되고 있다.

조사 결과 의곡사지는 여러 단의 석축으로 경사지를 정비해 조성한 대규모 사찰로 확인됐다.

현재까지 탑지와 금당지 등 건물지 29동을 비롯해 석축·담장·배수로·기와가마·우물지 등이 확인됐다.

특히 통일신라시대부터 고려시대까지 운영된 것으로 추정되며 '의곡사' 명문 기와와 금동불상·청동소탑·청동풍탁 등 다양한 유물이 출토돼 역사적·학술적 가치를 뒷받침하고 있다.

▲차석호 함안군수(오른쪽)가 함안지역 최대 사찰 '의곡사지' 발굴조사 성과를 살펴보고 있다. ⓒ함안군

차석호 함안군수는 "의곡사지 발굴조사를 통해 문헌과 지표 조사만으로는 파악하기 어려웠던 사찰의 공간 구조와 운영 양상을 구체적으로 확인할 수 있었다"고 하면서 "이번 현장 공개가 의곡사지의 역사적 가치와 중요성을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

즉 의곡사지는 통일신라부터 고려시대까지 함안 지역의 역사와 불교문화를 보여주는 중요한 유산이다는 것.

그러면서 "앞으로 지속적인 조사와 연구를 통해 사적 지정을 추진하고 체계적인 보존·정비 기반을 마련하는 데 힘쓰겠다"고 의미를 부여했다.