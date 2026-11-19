국민의힘 중앙윤리위원회의 조작 징계 의혹을 폭로하고 있는 황경선 윤리위원은, 장동혁 대표와 가까운 당 외부 인사가 "장 대표의 부탁으로" 윤리위원 임명부터 운영에까지 관여해 왔다고 18일 주장했다.

황 위원은 전날 친한동훈계 배현진 의원에 대한 징계가 장 대표 의사에 따라 윤민우 윤리위원장이 실행한 '하명 징계'라고 주장한 이어, 장 대표의 지시로 윤리위가 움직였다는 입장을 연일 밝히고 있다. 황 위원은 장 대표에게 "오염된 윤리위 징계"를 모두 바로잡을 것을 요구했다.

황 위원은 이날 보도자료를 내 장 대표와 가깝게 지냈던 최모 교수가 지난 1월 구성된 윤리위원 7인 중 윤 위원장을 포함한 5인을 추천해 이들이 임명됐다고 밝혔다. 최 교수는 윤 위원장과 나눈 텔레그램 메시지를 황 위원에게 제공해, 황 위원과 함께 '조작 징계' 의혹을 폭로하고 있는 인물이다.

황 위원은 "2025년 12월 장 대표는 윤리위를 구성하려고 했으나 친한계가 당 대표 사퇴를 요구하며 흔들자 윤리위 구성에 어려움을 겪었고, 장 대표는 최 교수에게 전화해 윤리위원장을 맡아줄 것을 요청했다"며 "(최 교수가) 개인적인 사정 때문에 거절하고, 대신 윤리위를 구성해 주고 위원장을 관리하기로 했다"고 주장했다.

그는 "최 교수는 장 대표의 부탁으로 당원 게시판 사건을 빌미로 한동훈을 제명하기 위해 댓글 분석 전문가인 윤 위원장을 임명했고, 당 대표의 의사를 전달하는 대리인으로 윤리위를 직접 관리한 것"이라고도 했다.

이어 "최 교수가 실질적으로 윤리위를 구성하고, 위원장을 좌지우지하며 윤리위를 운영하도록 권한을 줄 수 있는 사람은 국민의힘에 딱 한 사람뿐"이라며 "장 대표 부탁으로 최 교수가 주도해 윤리위가 구성됐다"고 재차 주장했다.

황 위원은 "배 의원 징계가 개시되자 장 대표는 '서울시당위원장 (지방선거) 공천권을 뺏어서 서울 지자체 공천권을 장악하는 게 목적이니, 당원권 정지 6개월 정도만 하자'고 했으나, 최 교수가 '그건 누가 봐도 너무 속 보이니 1년 정도 하자'고 상의해 대표가 동의했다"고 주장, 배 의원 징계 결정 과정을 설명했다.

황 위원은 장애인 비하 발언으로 논란이 된 박민영 미디어대변인에 대한 징계 수위도 제명이 검토됐지만, 장 대표가 만류해 '주의 촉구'로 바꿔 결정됐다고도 주장했다.

황 위원은 추가 폭로도 예고한 상태다. 그는 "이 사건 공개를 통해 징계인 한동훈, 김종혁, 배현진, 진종오, 조경태의 징계 철회로 오염된 징계를 바로잡아 피해자를 구제하기 원할 뿐"이라며 장 대표의 입장 표명을 요구했다.

다만 당 지도부는 계속되는 황 위원의 발표에 별다른 대응을 하지 않고 있다. 전날에 이어 이날도 반박 입장문은 없었다. 박충권 당 수석대변인은 KBS 라디오에서 "당에서 이 부분에 대해 입장을 낼 필요를 느끼지 못하고 있다"고 일축했다.

반면 친한계는 황 위원의 '조작 징계' 폭로 내용을 장 대표의 리더십에 부정적인 영향을 미치는 사건으로 주목하고 있다.

박정하 의원은 SBS 라디오에서 "많이 휘청거릴 수 있다"며 "지금까지 중요 대목마다 장 대표가 했던 것들을 보면 신뢰가 많이 훼손돼 있는 상황"이라고 밝혔다. 박 의원은 한 의원을 당에서 제명한 징계 과정에서 장 대표 관여 정황이 구체적으로 드러난다면 "법적인 (대응) 방법도 찾아봐야 한다"며 "가처분도 그중 하나"라고 했다.

당사자인 배현진 의원은 이날 소셜미디어에 "'서울 장악하려고 공천권 탈취 시도하다 결국 실패했다'는 황경성 윤리위원의 주장, 사실이라면 장 대표야말로 중징계감"이라며 "억울하다면 해명하라. 그만 좀 도망다니고"라고 쏘아붙였다.