더불어민주당 친청계 수장인 정청래 전 대표가 "최민희 최고위원의 징계에 강력하게 반대한다"며 "(이는) 당에 도움이 되지 않는 일"이라는 입장을 밝혔다. 지난 12일 최 최고위원의 남양주 간담회 발언 파문이 처음 알려진 지 엿새만이자, 김민석 지도부가 윤리심판원에 이를 회부한 지 사흘만이다.

정 전 대표는 18일 오후 소셜미디어에 쓴 글에서 "이재명 정부의 성공을 위한 최 최고위원의 진심을 믿는다"며 이같이 밝혔다. 그는 "최 최고위원의 해명을 들었다"며 "최 최고위원의 '헷갈렸고, 진의가 왜곡됐다'는 해명을 나는 믿는다"고 했다.

최 최고위원은 지난달 비공개 당원 간담회에서 "우리가 다 까먹었는데, 윤석열 탄핵에 대통령도 반대하셨다. '그냥 하야하는 쪽으로 잘해보자. 한덕수랑 손잡고 해보자' 그런 입장이셨다"는 말을 한 것으로 전해졌고, 논란이 되자 "제가 1문 1답 과정에서 헷갈린 점이 있었다. 죄송하다"고 발언을 철회하고 사과했다.

정 전 대표는 또 전날 김민석 당대표가 X(옛 트위터)에 "최 최고위원의 녹취록 중 저에 관한 부분을 김우영 의원이 입수해 10월 중순에 보내주셨지만 문제삼지 않았다. 이번에는 녹취록 전체가 확인됐고 내용의 성격이 전혀 달라 달리 처리한 것"이라고 한 데 대해 "'최민희 녹취록'이 이미 지난달 입수됐다는 고백이 충격적"이라며 "타이밍을 조절했다는 걸까?"라고 의혹을 제기하기도 했다.

정 전 대표는 김 대표를 향해 "'반명·분열주의·신천지 3자비밀연합을 깨는 것이 8.17 전당대회의 본질'이라는 근거없는 정치공세는 결국 정치공작임이 드러났다"며 "이에 (김 대표) 본인이 사과 형식을 빌렸다. 그리고 끝인가?"라고 날을 세웠다.

그는 "가해자와 피해자가 있는 사건이고, 둘이서 술 마시다 일어난 폭행사건이 아니라 전 국민 앞에서 벌어진 위험한 도박같은 것이었다"며 "당원이 가장 큰 피해자다. 사과는 피해자가 '이제 됐다. 그만하라' 할 때까지 하는 것"이라고 했다.

그는 "심대한 해당행위다. 작금에 이보다 더 큰 해당행위가 있을까"라면서 "신천지 진실은 덮는다고 매장되지 않는다. 있는 대로 공개돼야 한다"고 주장했다. 그러면서 "사고친 사람이 사과해야 하고, 책임질 일을 저지른 사람이 책임져야 한다"고 했다.

정 전 대표는 또 자신과 김 대표가 갈등을 봉합하라는 당 원로 등의 주문에 대해서는 별도 글을 통해 "정치권에서 배격할 것들. 지역감정, 마타도어, 색깔론, 그리고 무책임한 양비론"이라고 일축했다.