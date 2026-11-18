중국·필리핀 다자외교 순방 중인 이재명 대통령이 18일(이하 현지시간) 중국 선전에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가졌다.

오는 19일 예정된 미중러 3자 정상회담이 미중 무역분쟁에서부터 이란·우크라이나·남중국해 등 첨예한 지정학적 현안을 모두 논의하는 '21세기판 얄타회담'이 될 수도 있다는 국제적 우려가 이는 가운데, 3자 가운데 일방을 한국 정상이 미리 만난 점이 눈길을 끈다.

특히 미중러 회담 의제로 북핵 문제가 오를 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 러시아가 한반도 문제의 의제화를 예고한 데 이어, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 방중 계기에 김정은 북한 국무위원장을 만날 가능성을 언급하면서다.

실제로 이날 회담에서는 한반도 상황과 관련한 대화가 오갔다. 이 대통령은 회담 모두발언에서 "한중 전략적 협력 동반자 관계가 성숙하게 발전해 나가기 위해서는 한반도의 평화와 안정이 뒷받침돼야 한다"며 "한반도의 평화와 안정은 양국의 공동 이익에 해당되는 만큼 함께 노력해서 한반도 평화 공존의 시대를 열어 나가기를 바란다"고 말했다.

이어 비공개 회담에서도 이 대통령은 "한반도 문제가 우리의 사활적 이익"이라며 이와 관련한 중국 측의 '건설적 역할'을 요청했다고 위성락 청와대 국가안보실장이 서면브리핑을 통해 밝혔다.

시 주석은 한국 정부의 노력을 평가하면서 "중국은 한반도 문제 해결을 위한 건설적 역할을 지속해 나갈 것"이라는 입장을 밝히고, 특히 최근 북중관계 동향에 대해 설명하면서 "북미대화 등 한반도 긴장 완화를 위한 다양한 노력을 지지한다"고 했다고 위 실장은 전했다.

이 대통령은 이날 회담에서 또 "서해 문제의 근본적 해결을 위해 함께 노력해 나가자"고 제안했다. 다만 이에 대한 중국 측의 반응은 양국 발표에서 모두 빠졌다. 중국 측은 서해 문제 자체를 아예 언급하지 않았다.

중국 관영 <신화통신>은 이 대통령이 회담에서 "한국의 '하나의 중국' 정책은 변함이 없으며 앞으로도 변하지 않을 것"이라며 "중국과 손잡고 공동 번영의 아시아태평양 공동체를 건설하기를 희망한다"고 말했다고 보도했다. 반대로 이는 한국 측 발표에 없는 내용이다.

시 주석은 회담 모두발언에서 "국제정세가 급변하고 있지만 중한 양국은 모두 다자주의 그리고 자유 무역의 수혜자"라며 "중국은 한국 측과 함께 소통과 조율을 강화하고 글로벌 상업망, 공급망의 안정과 원활함을 수호하고 더욱 공조하고 글로벌 관리 거버넌스 체제를 구축하겠다"고 했다.

<신화>에 따르면 시 주석은 이어진 회담에서 "양국은 전략적 자율성을 견지하고 양국 관계의 정치적 기반을 수호하며, 한중관계를 공고히 발전시켜 나가야 한다"며 "보다 공정하고 평등한 국제 거버넌스 체제 구축을 촉진해야 한다"고 했다고 한다. '전략적 자율성', '공정·평등한 국제 거버넌스' 등 미국을 겨냥한 표현이 눈에 띄었다.

두 정상의 회담은 오전 11시 3분부터 37분까지 진행됐다. 작년 11월 경주, 올해 1월 중국 베이징에 이어 3번째 대면이었다.

이 대통령은 이날 한중정상회담에 앞서 전날 필리핀 마닐라에서 열린 미-아세안 만찬에서는 트럼프 대통령과 만나 인사를 나누기는 했으나, 약 40초간 대면하는 데 그쳐 심도 있는 대화를 나누기에는 한계가 있었을 것으로 보인다.

러시아의 경우, 크렘린궁 대변인이 지난 17일 국영방송에 "푸틴 대통령은 어떤 식으로든 한국 대통령을 만날 것"이라고 양자회담 가능성을 부각한 바 있다.

일본은 이번 아세안 및 APEC 정상외교 계기에 중국과의 양자 정상회담을 추진했으나 최종 불발된 것으로 전해졌다.