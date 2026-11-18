19일(이하 현지시간) 미국·중국·러시아 정상이 3자 회담을 앞둔 가운데 미국의 전통적 동맹인 유럽도 긴장을 감추지 못하고 있다. 우크라이나 전쟁 문제가 유럽과 우크라가 없는 자리에서 다뤄질 수 있는 데다 세 정상이 어깨를 나란히 하는 모습 자체가 유럽엔 악몽이라는 평가다. 다만 세 정상의 이해가 달라 공동 합의가 도출될 가능성은 낮다는 전망이다.

직접적으론 미중러 회담에서 우크라이나 전쟁이 우크라 및 유럽을 제외한 채 논의될 가능성이 유럽국들을 불안하게 하고 있다. 트럼프 대통령은 16일 아시아 순방길에 오르며 우크라이나 전쟁이 "내가 가장 좋아하는 주제"라며 3자 회담에서 우크라전을 다루고 싶다고 말했다. 그는 "우크라이나는 잃고 있다. 우크라이나와 러시아는 매달 2만5000명의 병사를 잃고 있다"고 언급했다.

한 유럽 당국자는 18일 미 CNN 방송에 "트럼프는 가장 마지막으로 대화를 나눈 사람 말을 듣기 때문에, 그게 그의 발언에 영향을 미칠 것"이라고 우려했다. 다른 유럽 고위 당국자는 3자 회담 장면이 "우리 입장에선 물론 끔찍하다"면서도 더 광범위한 합의 타결 가능성은 적게 봤다.

CNN은 "러 정부에 가장 큰 선물은 푸틴이 거의 아무런 반대에 부딪히지 않을 거라는 점"이라며 "세계에서 가장 강력한 두 지도자는 비공개 석상에서 그의 편의를 봐줄 가능성이 높고 우크라이나 관련 즉각적 휴전이나 지속적 평화를 요구하지 않을 것"이라고 내다봤다.

방송은 "대신 압력은 우크라이나와 유럽 쪽 양보에 집중될 것"이라며 "평화 과정이 또다시 기이할 정도로 러시아 친화적으로 재편될 수 있으며 이는 러시아에 돈바스의 작은 지역 장악을 위한 몇 달을 더 벌게 해주거나 우크라이나의 어머니와 아이들이 또 한 번 혹독한 겨울을 견디도록 방치할 것"이라고 우려했다.

중간선거 전 고유가가 발목을 잡을 것으로 예상되며 트럼프 대통령은 대체로 이란전에 기인한 유가 상승을 우크라이나의 러시아 정유 시설 공격 탓으로 돌리며 각을 세우기도 했다. 이 과정에서 석연찮게 미 정보 공유가 중단돼 우크라이나가 러 탄도미사일 공격에 취약해지고 무인기(드론) 운용에 필수적인 일론 머스크의 위성 인터넷 서비스 스타링크의 속도가 제한되는 일이 발생했다.

우크라이나는 미중러 회담을 앞둔 17일 러시아 본토와 크림반도를 연결하는 크림대교를 폭격했다. <로이터> 통신을 보면 이날 우크라이나의 미사일 및 무인기 공격으로 다리 주요 구간 아치가 바다로 무너져 내렸다. 2018년 개통된 이 다리는 러시아의 2014년 크림반도 강제 병합의 상징이 돼 왔다. 러시아의 우크라 전면 침공 뒤 군수품의 주요 수송로이기도 하다.

<AP> 통신 등을 보면 웨스 스트리팅 영국 국방장관은 이날 브뤼셀 북대서양조약기구(NATO·나토) 본부에서 열린 우크라 지원국 회의에서 이 다리 공격이 "러 침략에 맞서 스스로를 지키겠다는 우크라이나의 굳은 결의와 기발함을 보여주는 또 다른 사례"라고 평가했다. 마르크 뤼터 나토 사무총장 또한 우크라이나가 러시아 "물류 거점을 타격"하는 건 "불가피하다"고 옹호했다.

설사 민감한 주제가 오가지 않더라도 미중러 정상이 함께 있는 그림 자체가 유럽엔 악몽이라는 평가다. 일단 우크라이나 침공 뒤 서방이 국제무대에서 배제하려 애썼던 푸틴 대통령이 미중 양강과 어깨를 나란히 하게 된다. 유럽 당국자는 CNN에 이번 회담이 "푸틴의 꿈"이라며 블라디미르 푸틴 러 대통령이 세계 무대에서 재기할 수 있는 계기가 될 거라고 지적했다. 이어 트럼프 대통령에 있어 핵심 문제는 "거물들이 모여 찍는 기념사진에서 가운데 누가 서느냐"일 거라고 덧붙였다.

CNN은 "회담 뒤 세 정상의 기념사진 한 장이 서방의 쇠퇴를 천 마디 말보다 더 잘 보여줄 것"이라며 "약 5년전 아무 도발도 하지 않은 우크라이나를 침공한 인물, 그의 주요 자금 지원자, 그리고 군사 원조를 제한해 우크라이나가 불리한 합의를 받아들이도록 압박하기 위해 수십 년간 이어진 미국 정책을 뒤집은 미 대통령"이 사진 속에 나란히 있을 거라고 지적했다.

조 바이든 행정부에서 국무부 부장관을 지낸 커트 캠벨도 17일 <뉴욕타임스>(NYT) 기고에서 "중국 선전에서 열릴 3자 회담의 가장 중요한 결과물은 나란히 서서 지구를 내려다 보는 두 명의 강한 지도자와 한 명의 강한 지도자 지망생 모습이 주는 메시지일 것"이라며 이는 미국의 전통적 동맹들을 불안하게 한다"고 짚었다. 그는 회담이 아무 내용 없이 끝나더라도 "세 정상이 함께 만난 이미지를 보여주는 것 자체가 러시아와 중국의 진정한 목적일 가능성이 높다"고 했다.

3자 회담 의제는 여전히 불확실하다. 지난 13일 미중러 회담을 발표하며 백악관 대변인은 "핵무기 감축", "핵확산"이 논의될 거라고 밝혔지만, 이는 미러에 비해 핵탄두 수가 적지만 빠르게 늘고 있는 중국이 반기지 않는 주제다. 캠벨은 이란 전쟁의 경우 러시아와 중국이 이란과 가까워 미국이 관련해 도움을 요청하기 어려우며 인공지능(AI)의 경우 러시아가 확연히 뒤처져 있어 대화를 꺼릴 것이고 세계 에너지 문제는 미국이 벌인 이란전과 밀접한 연관이 있어 역시 껄끄러운 주제고 미국이 인도적 지원을 대폭 축소한 상황에서 국제 개발 문제도 논의되기 쉽지 않을 거라고 지적했다.

중 <신화> 통신을 보면 18일 궈자쿤 중 외교부 대변인은 미중러 회담에서 세계 평화와 관련된 중요한 주제들에 대한 심도 깊은 의견이 교환될 거라고 밝혔다.

캠벨은 "3자 회담의 명확한 의제가 없는 건 시 주석을 불편하게 만들 거고 그는 어떤 즉흥적 합의에도 동의하지 않을 가능성이 높다"며 "트럼프 대통령의 즉흥적 성향을 고려할 때 시 주석은 외교적 돌파구를 만들려는 모든 시도를 경계할 것"이라고 내다봤다. 결국 어떤 합의도 도출되지 않을 가능성이 높다는 의미다.

다만 16일 유리 우샤코프 크렘린(러 대통령궁) 외교담당 보좌관은 3자 회담에서 공동성명이 나오길 기대하고 있다고 밝혔다.

시진핑, 트럼프 공항 영접…연설선 "일방주의·보호주의" 비판

중러 정상은 18일 중 광둥성 선전에서 양자회담을 가졌다. 러 국영 <타스> 통신을 보면 시 주석은 이날 회담에서 "중러 관계는 어떤 어려움 속에서도 산처럼 흔들리지 않아 왔다"며 양국 관계가 "국제 정세의 단기적 변화에 영향을 받지 않는다"고 밝혔다. 그는 "다극화 세계 질서 증진" 또한 강조했다.

푸틴 대통령도 "어려운 지정학적 상황 속에서 우리는 보다 공정한 다극적 세계 질서를 구축하기 위한 건설적 접근 방식을 공유하고 있다"고 밝혔다.

19일 트럼프 대통령과 시 주석도 양자회담을 가질 예정이다. 미중 무역 협상이 주요 의제로 예상된다. 시 주석은 오후 선전 바오안 국제공항에 도착한 트럼프 대통령을 직접 맞이하러 나갔다.

중 <신화> 통신을 보면 시 주석은 18일 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 기조연설에서 "오늘날 우리는 급변하는 격동의 세계에 살고 있다. 세계 경제 성장은 둔화하고 일방주의와 보호주의가 만연하고 있다 "며 "중국은 일방주의와 보호주의에 맞서 왔고 진정한 다자주의에 헌신해 왔으며 다자간 무역체제와 세계무역기구(WTO) 규칙을 수호해 왔다"고 강조했다. 일방주의, 보호주의는 일반적으로 미국 패권 및 트럼프 대통령의 관세 정책 비판에, 다극화 및 다자주의는 이에 대항하는 용어로 사용된다.

<타스>를 보면 푸틴 대통령은 18일 같은 행사 연설에서 서방 제재를 언급하며 "러시아를 고립시키려는 시도는 실패했다"고 주장했다. 그는 다음 날 열릴 미중러 회담이 "매우 유익할 것으로 기대한다"고도 했다.

▲18일(현지시간) 중국 광둥성 선전 바오안 국제공항에 도착한 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)을 시진핑 중국 국가주석이 맞이하고 있다. ⓒ AFP=연합뉴스