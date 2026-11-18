아시아태평양경제협력체(APEC, 이하 에이펙) 정상회의 계기 미중러 정상회담이 예고된 가운데, 시진핑 중국 국가 주석이 도널드 트럼프 미국 대통령을 공항에서 맞이하며 극진한 예우를 보였다.

18일(이하 현지시간) 미국 방송 CNN은 이날 오후 필리핀 마닐라에서 출발해 중국 선전 바오안 국제공항에 도착한 트럼프 대통령이 시진핑 주석의 영접을 받았다고 보도했다. 중국 관영 <신화통신> 역시 이날 영접 분위기를 자세히 전했다.

통신은 "환영음악이 연주되는 가운데 중국 인민해방군 3군 의장대가 총을 들어 경례했고, 어린이들은 트럼프 대통령에게 꽃을 전달했다"며 "중미 양국 국기가 펄럭였으며, 전투기 편대가 상공을 비행하며 예우를 표했다. 양국 정상은 청년 환영단을 향해 손을 흔들며 인사를 건넸다"고 보도했다.

시 주석은 "올해 9월 미국에 방문했을 때 트럼프 대통령 부부가 특별히 공항까지 나와 영접하고 성대한 환영 행사를 열어줬다"며 "중국은 예의를 중시하는 나라로, 예를 주고받는 전통이 있다"라고 말했다.

이어 그는 "다시 중국에 방문한 것을 환영한다"며 "중미 관계와 아시아태평양 협력, 세계 질서와 관련된 주요 문제들에 대해 심도 있게 의견을 교환하고, 존중과 공정 및 호혜에 기반한 중미 간 건설적이고 전략적인 안정 관계가 앞으로 더 발전되길 기대한다"라고 밝혔다.

이에 대해 트럼프 대통령은 시 주석이 직접 공항에 나와 영접한 데 대해 감사의 뜻을 전했다. 그는 "위대한 중국을 다시 방문하게 돼 매우 기쁘다"라며 "시 주석은 위대한 지도자다. 만날 때마다 매우 즐거웠다"면서 "이번 방문이 양국 관계를 한층 더 진전시키고 원만한 성공을 거둘 것으로 믿는다"라고 답했다.

CNN은 시 주석이 집권 기간 동안 미국 대통령의 중국 방문이 있을 때 직접 공항에 나와 영접한 적이 한 번도 없었다고 밝혔다. 방송은 "의전을 매우 중시하는 중국에서 시 주석이 선전 공항의 레드카펫 현장에 직접 나타난 것은, 중국이 미중 관계를 얼마나 중시하는지 잘 보여준다"라며 "최근 중국의 외교 의전 관례상, 국가 원수가 직접 공항에 나가 손님을 맞이하는 경우는 거의 없다"라고 전했다.

같은날 선전에 도착한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 경우 시 주석의 핵심 측근인 차이치(蔡奇) 공산당 중앙서기처 서기가 공항에 나왔는데 이 역시 "매우 이례적으로 높은 수준의 의전"이었다고 방송은 평가했다.

▲시진핑(오른쪽) 중국 국가 주석이 선전 바오안 국제공항에 나와 도널드 트럼프 미국 대통령을 직접 맞이했다. ⓒAP=연합뉴스

트럼프 대통령과 시진핑 주석은 19일 정상회담 및 오찬을 갖고 이어 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 3국 정상회담을 예정하고 있다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 18일 브리핑에서 3국 정상회담의 의제와 관련해 "세 정상은 세계 평화와 관련된 주요 현안들에 대해 심도 있는 의견을 교환할 것"이라고 말했다.

그는 회담에 관한 구체적인 내용이 추후 공개될 것이라고 밝혔는데, 러시아-우크라이나 전쟁을 비롯해 북핵 등 한반도 문제도 다뤄질지에 관심이 모아지고 있다.

이와 관련 이날 기린 산장에서 열린 중러 정상회담에서는 우크라이나와 한반도 문제가 논의된 것으로 보인다. 러시아의 천연가스 기업인 노바텍의 레오니드 미헬손 최고경영자(CEO)는 러시아 <타스>통신에 양 정상이 확대 회담을 마친 뒤 비공개로 가장 중요한 현안들에 대해 논의했다고 전했다. 통신은 "의제에는 아시아·태평양 지역에서의 전략적 협력, 우크라이나 문제, 한반도 문제 등이 포함되어 있다"라고 보도했다.

당초 미국 당국자들은 3국 정상회담 개최 사실을 공개하면서 우크라이나 문제가 논의되지 않을 것이라는 입장을 밝힌 바 있다. 하지만 트럼프 대통령은 지난 16일 아시아 순방길에 오르기 전 백악관에서 기자들과 만나 3국 정상회담에서 "가장 관심이 있는 주제인 우크라이나에 대해 이야기할 것"이라며 "우크라이나는 영토를 잃고 있고, 러시아는 한 달에 2만 5000명의 병사를 잃고 있다. 우리는 그 문제에 대해 논의할 것"이라고 말해 우크라이나 문제가 테이블에 오를 가능성이 점쳐지고 있다.

한편 중러 정상회담에서 푸틴 대통령은 "러시아와 중국의 외교정책 공조는 변함없이 유지되고 있으며 긍정적인 방향으로 나아가고 있다"며 "어려운 지정학적 환경 속에서 우리는 더 공정한 다극적 세계 질서를 구축하기 위해 건설적인 접근 방식을 취하고 있다"라고 말했다고 <타스> 통신이 보도했다.

시 주석은 이날 회담에서 "중러 관계는 '비바람에도 흔들리지 않는 산처럼 굳건'하면서도 '장기적인 안목으로 멀리 내다보는' 관계"라며 "변화와 혼란이 얽혀 있는 세계에 더 많은 안정성과 확실성을 제공하고, 평등한 대우와 상호 존중, 신의와 의리를 중시하는 태도, 협력과 상생을 바탕으로 한 신형 대국 관계의 모범을 세웠다"고 말했다고 중국 <신화통신>이 보도했다.

통신은 시 주석이 "양국 간 전방위적 협력을 심화하고, 대국으로서 마땅히 져야 할 책임과 역할을 확고히 가지고 세계 다극화와 국제관계의 민주화를 이끌고 추진해야 한다고 밝혔다"고 덧붙였다.