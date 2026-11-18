▲대구 서구가 지난 17일 서구문화회관에서 어르신과 내빈 등 400여 명이 참석한 가운데 제1회 '서구에 산다' 축제를 개최하고 있다ⓒ대구서구

나이가 들어도 배움과 도전은 멈추지 않는다. 청소년에게는 새로운 친구와 경험이 미래를 여는 기회가 된다.

대구 서구가 어르신들에게는 활기찬 인생 2막을, 청소년들에게는 지역을 넘어선 교류의 무대를 마련하며 세대를 아우르는 지역공동체 만들기에 나섰다.

어르신들이 그동안 갈고닦은 실력을 무대에서 뽐내고, 청소년들은 다른 지역 친구들과 만나 새로운 경험을 쌓았다. 세대는 다르지만 지역 안에서 배우고 소통하며 함께 성장한다는 공통점이 있다.

대구 서구(구청장 권오상)는 지난 17일 서구문화회관에서 어르신과 내빈 등 400여 명이 참석한 가운데 제1회 '서구에 산다' 축제를 개최했다.

이번 축제는 서구지역 5개 노인복지관이 함께 추진하는 노인복지 브랜드 '서구에 산다(Active Aging in Seogu)'를 알리고, 어르신들이 자신이 살아온 지역에서 주체적이고 활기찬 노후를 이어갈 수 있도록 새로운 복지 비전을 공유하기 위해 마련됐다.

행사는 단순한 기념식보다 어르신들이 직접 주인공으로 나서는 데 의미를 뒀다. 1부 기념식에서는 브랜드 소개 영상 상영과 비전 선포 퍼포먼스로, 각 노인복지관을 대표하는 어르신들이 권오상 구청장과 함께 복지관별 특화 분야에 대한 비전 선언문을 낭독하며 새로운 출발을 알렸다.

이어진 2부 재능발표회는 그동안 복지관에서 쌓아온 어르신들의 실력을 선보이는 무대였다. 댄스난타와 우쿨렐레, 오카리나, 하모니카, 라인댄스 등 다양한 공연이 이어지며 행사장을 흥겨운 축제 분위기로 물들였다.

배우고 익힌 솜씨를 무대에서 선보이는 어르신들의 모습은 노년이 더 이상 휴식만을 의미하지 않는다는 사실을 보여줬다.

서구는 현재 5개 노인복지관을 통해 2만여 명의 회원에게 다양한 복지서비스를 제공하고 있다. 앞으로 복지관별 특성을 살려 서구·인동촌은 디지털 역량, 내당은 인지개선, 비원은 문화나눔, 비산은 백세건강 분야를 특화해 운영할 계획이다.

권오상 서구청장은 “권역별 노인복지관 조성이 완료되면서 서구 어디서든 어르신들의 경험과 역량을 마음껏 펼칠 수 있게 됐다”며 “이번 비전 선포를 계기로 어르신들이 살아온 곳에서 활기찬 삶을 이어가실 수 있도록 노인복지 기반을 더욱 탄탄히 다져 나가겠다”고 말했다.

▲서구청소년드림센터가 최근 밀양시청소년문화의집과 청소년의 건강한 성장과 미래 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 양 기관 청소년운영위원회 위원 12명이 참여하는 교류활동을 진행하고 있다ⓒ대구서구

어르신들이 지역에서 새로운 인생을 설계하는 동안 청소년들도 지역의 경계를 넘어 미래를 향한 교류의 첫발을 내디뎠다.

서구청소년드림센터(센터장 이정순)는 최근 밀양시청소년문화의집(관장 신점숙)과 청소년의 건강한 성장과 미래 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 양 기관 청소년운영위원회 위원 12명이 참여하는 교류활동을 진행했다.

이번 협약은 두 기관이 보유한 시설과 프로그램 운영 경험을 공유하고, 청소년 활동과 진로·문화 분야의 공동사업을 추진하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 청소년의 자기주도적 성장과 역량 개발을 위한 프로그램을 공동 기획·운영하고, 지역사회 연계 활동과 청소년 참여기구 교류 확대, 지역사회 네트워크 구축, 공동 홍보 등에서도 협력할 예정이다.

특히 이번 만남은 기관장들이 협약서에 서명하는 데 그치지 않고 청소년들이 직접 만나 소통했다는 점에서 눈길을 끌었다.

밀양시청소년문화의집 청소년운영위원들은 서구청소년드림센터를 방문해 양 기관과 청소년운영위원회를 소개하고 시설을 둘러봤으며, 이어 스마트스포츠 체험과 오찬 교류, 청소년운영위원회 정기회의 등을 함께하며 서로의 활동 경험을 나눴다.

다른 지역에서 활동하는 또래 청소년들이 만나 각자의 관심사와 경험을 공유하고 협력 가능성 모색하는 자리로, 청소년들이 단순한 프로그램 참여자를 넘어 지역 활동을 직접 기획하고 이끌어가는 주체로 성장할 수 있는 기회이기도 하다.

이정순 서구청소년드림센터장은 “이번 협약과 청소년운영위원회 교류는 두 기관의 인프라와 노하우를 결합해 청소년들에게 더욱 폭넓은 활동과 성장의 기회를 제공하는 뜻깊은 출발점”이며, “앞으로 밀양시청소년문화의집과 긴밀히 협력해 청소년들이 지역사회의 주체로 당당히 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

서구청소년드림센터는 대구 서구 서대구로7길 46(내당동)에 위치해 있으며 댄스·밴드·노래연습실과 직업체험실, 스마트스포츠실 등을 갖추고 청소년들의 문화 활동과 진로 탐색, 동아리 활동을 지원하고 있다. 시설 이용과 프로그램 참여는 전화로 문의하면 된다.

어르신들에게는 살아온 동네에서 계속 배우고 도전할 수 있는 무대를, 청소년들에게는 새로운 세상과 연결되는 기회를 제공하는 것. 세대별로 필요한 지원은 다르지만 지역에서 함께 성장할 수 있는 환경을 만든다는 목표는 같다.

'서구에 산다'는 어르신들의 삶에 활력을 더하고, 청소년 교류는 미래 세대의 가능성을 넓힌다. 세대와 세대를 잇는 이런 시도가 서구를 더욱 살기 좋은 공동체로 만드는 밑거름이 될지 주목된다.