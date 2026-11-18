"김해의 주요 현안이 정부 정책에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠습니다."

정영두 김해시장은 18일 정부 서울청사에서 김경수 대통령 정무특별보좌관을 만난 자리에서 이같이 피력했다.

정 시장은 "이번 면담은 2027년도 정부예산안에 대한 국회 심의가 진행되는 가운데 김해시 주요 사업의 국비 증액 필요성을 설명했다"며 "지역 현안의 원활한 추진을 위한 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다"고 밝혔다.

▲정영두 김해시장(오른쪽)이 김경수 대통령 정무특보를 만나고 있다. ⓒ김해시

정 시장은 또 "해당 사업들은 국회 예산안 심의 과정에서도 지원 필요성이 논의되고 있는 만큼, 정부 차원의 지속적인 관심과 실질적인 지원방안 마련을 요청했다"고 덧붙였다.

그러면서 "김해시 주요 현안을 정부 차원의 관심과 지원을 요청했다"고 의미를 부여했다.

정영두 시장은 "지역의 교통 여건 개선과 시민의 삶에 직결되는 현안사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 정부와 긴밀히 소통하겠다"고 하면서 "국회 예산안 심의가 마무리될 때까지 국비 증액을 위해 적극적으로 대응하겠다"고 강조했다.