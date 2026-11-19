더불어민주당 원로로 22대 국회 전반기 국회의장을 지낸 우원식 의원이 당내 친명(親이재명)계와 친청(親정청래)계 간의 분열상에 대해 "제발 이제 그만했으면 좋겠다", "이 꼴 보자고 민주주의 운동한 것 아니다"라고 개탄했다.

우 의원은 18일 문화방송(MBC) 라디오 인터뷰에서, 김민석 대표의 '신천지 사과' 이후 이어지고 있는 당 갈등상에 대해 "도대체 언제까지 이러자고 하는 건가"라며 "말을 얹고 갈등을 증폭시키는 일들은 제발 이제 그만했으면 좋겠다"고 자제를 요청했다.

우 의원은 먼저 김 대표를 향해 "김 대표가 사과했을 때 확실하게 딱 끝내줬으면 됐는데, 그렇게 되지 않고 뒤가 남았다. 이것 때문에 갈등이 더 증폭되고 있다"고 지적했다.

우 의원은 "사과하고 (정청래 전 대표를) 따로 만나서 '상처를 받았다면 미안하다. 우리 잘해보자' 이렇게 하면 되는 일인데, 또 그걸 비공개 열람하면서 마치 뭐가 크게 있는 것 같은 그런 느낌, 끝나지 않았다는 그런 느낌을 그대로 줬다"고 설명했다.

우 의원은 "하나하나의 해법이 중요한 것이 아니고 이 문제를 대하는 태도인데, 김 대표는 지금 대표가 돼 있잖나"라며 "그러면 좀 더 적극적으로 이 문제를 해결하려고 노력을 해가야 된다"고 조언했다.

우 의원은 이어 정청래 전 대표를 향해서도 "중진들이 얘기해도 'No, 낄 자격이 없다' 이렇게 얘기하는데 그거 참 함부로 얘기하는 것"이라며 "'민주당은 내가 중심이야' 이런 얘기를 계속하고 있는 건데 그렇게 해서는 안 된다"고 비판했다.

우 의원은 정 전 대표가 당 중진들의 만류를 '양비론'이라며 비판하고 있는 데 대해서도 "옳지 않다"며 "정말 당의 통합을 위한 선배들이 고언하는 건데 이걸 설전으로 키우는 거는 지도자의 태도가 아니다", "매우 잘못"이라고 꼬집었다.

우 의원은 "집권 여당은 국민의 책임에 무한 책임을 지는, 야당하고 달라서 무한 책임을 지는 건데 당 내부의 갈등을 그대로 외부에 노출시키는 것은 올바른 태도가 아니다"라고 지적했다.

그는 그러면서 양측 모두를 향해 "제발 이제 그만했으면 좋겠다. 제발 저의 소원이다"라며 "제가 아마 이 정당에 있는 사람들 중에 가장 먼저 참여한 그룹 중에 한 사람이고, 평생을 민주주의를 위해서 싸운 사람인데, 이 꼴 보자고 민주주의 운동한 거 아니다"라고 호소했다.

우 의원은 "(국민들은) 민주정부를 만들어줬으면 민주정부가 국민들의 어려움을 해결해 달라고 하는데 1년 4개월 동안 맨날 싸움만 하고 있었잖나"라며 "그런 점에서 보면 정말 자격들 없다"고 강하게 비판하기도 했다.

우 의원은 "(아주 날카로운 대치들을 하고 있는데 (거기서 나오는) 말도, 또 거기서 쓰여지는 용어도, 내용도 귀에 듣기가 참 어렵다"며 "국민들 앞에 참 부끄럽기도 하다"고 한탄했다. 그러면서 "두 대표가 그래서 다시 만나라, 이렇게 권하고 싶다"고 당부했다.

우 의원은 전날 추미애 경기지사가 김 대표에 대한 비판 입장을 내면서 전선이 넓어진 데 대해서도 "이렇게 하면 안 된다. 이렇게 하면 민주당이 망하고 국민들에게 정말 실망을 주는 그 길로 가는 것"이라고 우려를 표했다.

우 의원은 "저는 도대체 당의 지도자급 되는 사람들이 왜 이렇게까지 계속 하는지 자기주장을 왜 하는지 모르겠다"며 "당이 이렇게 복잡하면 말을 얹지 말고 경기도에 집중해 줬으면 좋겠다"고 비판했다.

한편 우 의원은 '당의 5선 이상 중진들이 모여 친청계 최민희 중징계 반대 의견을 공유했다'는 같은 당 박지원 의원 주장에 대해선"대개의 의견은 징계가 불가피하다 이런 의견들이 있었다"며 "징계가 불가피한데 그게 중징계냐 경징계냐 이런 얘기를 논의하지는 않았다"고 선을 그었다.

우 의원은 "단지 이 징계로 계파 갈등이 확산돼서는 안 된다. 그렇게 이어져서는 안 된다. 잘못된 일은 잘못된 일로 분명하게 하되, 계파 갈등으로 확산되어지지 않도록 그런 관리가 진짜 필요하다. 이런 이야기를 했었다"고 전했다.

그는 최민희 최고위원의 비공개 당원간담회 발언에 대해선 "언행이 매우 부적절했고 또 그 내용을 살펴봐도 이건 동의하기가 매우 어려운 일"이라며 "지도부로서 자신의 발언의 무게감 그 책임, 이런 것들은 전 엄격하게 져야 된다"고 했다.

박 의원은 전날 한 방송에서 "지난 일요일(15일) 5선 이상 중진 의원들을 콜해 가지고 9명 중 6분이 나와서 의견을 교환했다"며 "'어떤 경우에도 극단적 방향으로 나가면 안 된다', 그리고 '최 최고위원의 징계도 할 수밖에 없지만 중징계가 되면 안 된다' 하는 의견들을 나눴다"고 주장했다.