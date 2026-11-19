경남 산청군은 내면의 건강한 마을을 일깨우고 살피는 편의점 '심(心)심(審)편의점'을 본격 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 운영은 자살예방사업 일환으로 군민의 정신건강 문제를 조기에 발견하고 자살을 예방하기 위해 주민들이 일상에서 자주 이용하는 CU편의점과 협력해 실시한다.

유명현 산청군수는 "편의점을 활용해 마음건강 관리의 접근성을 높이고 정신건강에 어려움을 겪는 주민이 필요한 도움을 쉽게 받을 수 있도록 지원한다"며 "심심편의점 매장에 비치된 QR코드로 마음건강검진 모바일 플랫폼에 접속하면 스트레스·우울·불안 등 5종의 마음건강 자가검진을 받을 수 있다"고 말했다.

▲CU 경호강 심심편의점 모습. ⓒ산청군

유 군수는 또 "자살예방상담전화와 정신건강위기상담전화 등 관련 상담 서비스도 안내받을 수 있다"면서 "CU 산청경호강점·CU 산청덕산점 등 2곳의 운영을 시작으로 참여 편의점을 점차 확대해 더 많은 군민이 편리하게 마음건강 서비스를 이용할 수 있도록 할 계획이다"고 덧붙였다.

그러면서 "지역사회 내 생명존중문화 확산에 지속적인 노력을 이어 갈 것"이라고 의미를 부여했다.

유명현 군수는 "군민들이 자주 이용하는 편의점을 마음건강지킴이 공간으로 활용해 정신건강 문제를 조기에 발견하고 소중한 생명을 보호하는데 최선을 다하겠다"고 하면서 "지역주민의 정신건강 증진과 자살예방, 생명존중문화 확산을 위해 주민들의 많은 관심과 참여 바란다"고 강조했다.