강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 지역기업의 투자유치 기회를 확대하고 지역 투자 생태계를 활성화하기 위해 18일 시청 2층 대회의실에서 '강원 전략산업 벤처펀드 투자설명회'를 개최했다.

이번 설명회는 투자기관과의 접점이 부족해 투자유치에 어려움을 겪는 지역기업이 전문 투자기관을 직접 만나 투자 가능성을 진단받고, 투자유치에 필요한 정보와 상담 기회를 얻을 수 있도록 마련됐다.

▲강릉시는 지역기업의 투자유치 기회를 확대하고 지역 투자 생태계를 활성화하기 위해 18일 시청 2층 대회의실에서 '강원 전략산업 벤처펀드 투자설명회'를 개최했다. ⓒ강릉시

이날 설명회에는 강원 전략산업 벤처펀드 자펀드 운용사인 와프인베스트먼트, 패스파인더에이치, 강원대학교기술지주회사 등 3개 투자기관이 참여해 펀드의 투자 방향과 기준․절차를 설명하고, 참여기업과 기술력․사업모델․성장전략을 중심으로 1:1 투자상담을 진행했다.

강릉시는 이번 설명회를 통해 기업들이 펀드 투자에 대한 이해도를 높이고 투자기관과의 네트워크를 구축하도록 돕고, 설명회 이후에도 후속 상담 등 투자 연계를 지속적으로 살피며 지역 유망기업 발굴과 투자기관 간 협력을 확대해 나갈 방침이다.

김만호 부시장은 “지역기업이 우수한 기술과 성장 가능성을 갖추고도 전문 투자기관을 만나 투자유치 기회를 얻기는 쉽지 않은 현실”이라며, “이번 투자설명회가 기업에는 새로운 도약의 기회를, 투자기관에는 유망한 투자처를 발굴하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

한편, 시는 이번 설명회에 이어 내년 1월 21~22일 양일간 강릉컨벤션센터에서 (사)초기투자액셀러레이터협회와 함께 '2027 스타트업 투자자 서밋'을 개최할 예정이다.