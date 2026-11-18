강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 겨울철 호흡기 감염병이 늘어남에 따라, 65세 이상 어르신을 대상으로 폐렴구균 무료 예방접종을 적극 권장한다고 18일 밝혔다.

폐렴구균은 면역력이 약한 어르신이 감염될 경우 치명률이 급격히 높아져 예방접종을 통한 사전 예방이 중요하다.

▲강릉시는 겨울철 호흡기 감염병이 늘어남에 따라, 65세 이상 어르신을 대상으로 폐렴구균 무료 예방접종을 적극 권장한다. ⓒ강릉시

질병관리청에 따르면 65세 이상 어르신이 폐렴구균에 감염되어 혈액속으로 균이 퍼지는 △균혈증이 발생할 때 사망률은 60%, 뇌와 척수를 둘러싸고 있는 수막에 염증이 생기는 △수막염이 발생할 경우 사망률 80%에 이르는 것으로 알려졌다.

특히, 겨울철에는 독감 유행 뒤 폐렴구균에 의한 2차 감염이 높아지는 만큼, 중증 합병증 예방을 위해 독감과 폐렴구균 백신을 같은 날 동시에 접종하는 것이 권장된다.

무료 접종 대상은 △2026년 기준 65세 이상(1961년 12월 31일 이전 출생자)중에 △폐렴구균 예방접종을 한 번도 받지 않은 분이다.

접종을 원하는 어르신은 신분증을 가지고 가까운 지정의료기관을 방문하여 폐렴구균 예방주사를 1회 무료로 맞을 수 있으며, 몸 상태가 좋은 날 방문하는 것이 좋다.

권혁여 강릉시 보건소장은 “어르신 페렴구균 예방접종은 1회 접종만으로도 면역력을 획득해 중증 감염증 예방에 큰 도움이 된다”며, “한 번도 폐렴구균 접종을 받지 않은 어르신께서는 가까운 지정의료기관에 방문하셔서 꼭 접종을 받으시고 건강한 겨울을 보내시길 바란다”고 말했다.

한편, 강릉시 내 어르신 폐렴구균 예방접종 지정의료기관은 총 49개소이며, 예방접종도우미 누리집 또는 강릉시보건소 예방접종실을 통해 확인할 수 있다.