휴대전화 전원 켜져 있으면 10.5초간 경보음…미제출 전자기기 적발 시 부정행위 처리

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 오전 8시 30분, 전국의 휴대전화에서 일제히 위급재난문자 경보음이 울렸다. 교육부가 수능 시작을 알리는 동시에 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 차단하기 위해 전국 단위의 재난문자 발송이라는 이례적인 조치에 따른 것이다.

이날 발송된 문자에는 '잠시 후 2027학년도 대학수학능력시험이 시작됩니다. 공정한 시험 운영을 위한 협조를 부탁드립니다'라는 내용과 함께 교육부 명의가 표시됐다. 교육부와 행정안전부에 따르면 이번 위급재난문자는 최근 각종 국가자격시험에서 논란이 된 초소형 카메라와 스마트기기 등을 이용한 AI 부정행위가 수능에서도 발생할 가능성에 대비해 마련됐다.

특히 정부는 시험 시작 직전인 오전 8시 30분 1차 문자를 발송하고, 이후 시험이 진행되는 동안에도 예고 없이 추가 문자를 발송할 방침이다.

위급재난문자는 일반적인 안전안내문자와 달리 수신을 거부할 수 없다는 특징이 있다. 전원이 켜진 휴대전화에서는 최소 40데시벨(dB) 이상의 경보음이 최대 음량으로 10.5초간 울리도록 설정돼 있다.

정부는 이를 활용해 수험생이 시험장에 몰래 반입하거나 감독관에게 제출하지 않은 휴대전화 등을 찾아내겠다는 구상이다. 수험생이 스마트폰 등 전자기기를 실제 사용하지 않았더라도 소지하고 있거나 감독관에게 제출하지 않은 채 가방에 보관한 사실이 확인되면 부정행위로 처리돼 시험에 더 이상 응시할 수 없다.

교육부는 수험생들이 전자기기를 시험장에 가져왔을 경우 반드시 전원을 끄고 1교시 시작 전 감독관에게 제출하도록 안내했다.

이번 조치는 이재명 대통령이 수능 부정행위 방지를 위해 시험 시작 직전뿐 아니라 시험 도중에도 위급재난문자를 발송하는 방안을 검토하도록 지시하면서 강화됐다. 애초 한 차례 발송할 예정이었던 경보는 시험 중 불시 추가 발송으로 확대됐다.

정부는 경보음으로 인한 혼란을 최소화하기 위해 시험 감독관의 휴대전화 관리도 철저히 하고, 정상적인 시험 진행에 지장이 없도록 조치할 계획이라고 밝혔다.

또한 위급재난문자가 수험생뿐 아니라 국내 모든 국민과 체류 외국인에게도 발송되는 만큼 TV 자막방송과 안전안내문자, 재해문자전광판 등을 통해 사전 안내에 나섰다

최교진 교육부 장관은 “전자기기를 소지한 수험생들이 반드시 전원을 끄고 감독관에게 제출해야 한다”며 “부주의로 인한 피해가 발생하지 않도록 시험 전 다시 한번 확인해 달라”고 요청했다.

윤호중 행정안전부 장관도 “AI를 활용한 부정행위가 공정한 경쟁과 사회적 신뢰를 훼손할 수 있다”며 엄정한 대응 방침을 밝혔다.

한편, 이번 위급재난문자 발송은 단순히 시험 시작을 알리는 데 그치지 않고 AI 기술을 악용한 새로운 형태의 부정행위를 차단하기 위한 정부 차원의 대응이라는 점에서 주목된다.

다만 경보음 발송만으로 모든 전자기기 부정행위를 적발할 수 있는 것은 아닌 만큼, 실제 예방 효과와 적발 여부는 시험 종료 후 확인될 것으로 보인다.