부정행위 의혹을 받는 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 공개 검증장에 끝내 나타나지 않았습니다.

IDA 입시연구소에 따르면 이씨는 19일 2027학년도 수능 1교시 국어 영역 문제를 실시간으로 풀고 채점 결과까지 공개할 예정이었으나 시험 시작 직전인 오전 8시까지 현장에 도착하지 않았다.

현재 이 씨는 휴대전화가 꺼진 상태로, 연락이 닿지 않고 있다.

이 씨는 검증을 위해 현장에서 소지품을 모두 반납하고 옷을 갈아입은 뒤 금속탐지기와 코·입·귀 내시경 검사를 받고 시험을 치를 계획이었다.

이 씨는 과거 수능에서 하위권 성적을 기록했으나 2026학년도 수능에서 생명과학Ⅱ 한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 진학했다. 또한 2027학년도 리트에서는 언어이해와 추리논증 영역에서 만점을 받았다.

최근 세무사 부정행위 논란으로 이 씨에 대한 부정행위 의혹이 제기됐고 본인 스스로가 공개 검증으로 의혹을 해소하겠다고 했다.

서울경찰청은 이씨에 대한 업무방해 및 공무집행방해, 사기 등 혐의 고발사건 2건을 광역범죄수사단에 배당했다.