올해 법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 유명세를 얻은 이진우 씨가 과거 공갈 범죄로 구치소에 복역했다는 보도가 나왔다.

JTBC는 19일 이 씨와 구치소 방을 함께 썼다고 주장하는 A 씨를 인터뷰한 내용을 보도했다.

A 씨에 따르면 이 씨는 성균관대 수학과를 다닌다고 했고 사기로 돈을 모아 학습교재를 만드는 게 목표라고 했다고 한다. 그러면서 단순히 생활비를 벌려고 사기 범죄를 저지르는 게 아니라고도 했다.

JTBC는 이 씨의 이름과 이씨가 공개한 수험서에 적힌 생년월일과 일치하는 판결문들을 확인했다. 2022년 피해자들을 속이고 협박해 돈을 뜯어낸 공갈 등 혐의로 징역 6개월이 선고된 판결문 등이다.

JTBC가 입수한 판결문들에 따르면 이씨로 지목된 인물은 '동종 전과 3범'이다. 집행유예 판결을 받고 두 달 만에 같은 수법으로 범죄를 저지르기도 했다.

세부적으로 보면 2022년 말 자전거를 타고 횡단보도 근처에서 기다리다가 승용차와 일부러 부딪혀 사고를 낸 뒤 '이런 사고에선 운전자가 불리하다'며 합의금으로 현금을 달라며 공갈범죄를 저질렀다.

판결문에는 "피고인은 이미 동종 수법으로 한 차례의 벌금형 및 한 차례의 집행유예 판결을 받은 전력이 있음에도 불구하고, 집행유예를 선고받은 때로부터 약 2개월 후에 다시 이 사건 범행을 했다"고 판시돼 있다.