이재명 대통령은 지난 13일 한국거래소에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 "시장 정상화의 가장 큰 장치가 적대적 M&A"라며 이를 활성화할 방안을 마련하라고 주문했다. 적대적 M&A를 가로막는 제도에 대한 전수 조사도 지시했다.

한국 자본시장의 문제 중 하나는 지배주주의 경영권이 지나치게 강하게 보호돼 왔다는 점이다. 경영 성과와 무관하게 경영권이 세습되고, 지배주주와 일반주주 사이의 이해충돌이 반복되는 현실에서 경영권 시장의 활성화는 기업 지배구조를 개선하는 계기가 될 수 있다. 한국 자본시장의 고질적 저평가 문제를 해소해야 한다는 취지 차원에서도 이 대통령 말대로 적대적 M&A는 시장을 건전하게 만들 수 있는 중요한 수단이다.

하지만 전제가 필요하다. 기업의 경영권 인수가 기업의 가치를 높이는 방향으로 가야 한다는 점이다. 만약 적대적 M&A를 통해 경영권을 인수한 후, 기업이 축적해 온 자산과 현금을 빼내는 방식으로 투자금을 회수하는 '약탈적 행위'로 이어진다면? 그건 적대적 M&A가 아니라 약탈적 M&A일 뿐이다. 적대적 M&A가 모두 약탈적 성격을 갖진 않지만, 약탈적 경영이 정당한 적대적 M&A로 포장되어선 안된다.

이를테면 홈플러스 사태는 동양 최대 사모펀드라는 MBK파트너스의 '약탈적 경영 사례'를 잘 보여준다. MBL는 2015년 영국 테스코로부터 홈플러스를 대규모 차입금을 통해 약 7조2000억 원에 인수했다. 적대적 M&A는 아니었지만, 인수 이후 MBK의 경영 방식은 '기업의 책임' 차원에서 납득할 수 없는 행태들의 연속이었다. MBK는 홈플러스의 점포와 부동산 자산을 매각하고 일부를 다시 임차하는 방식으로 차입금을 상환했다. 하지만 기업 경쟁력을 확보하기 위한 투자와 혁신은 이뤄지지 않았다. 홈플러스는 결국 2025년 3월 기업회생절차를 신청했다. '약탈적 경영'으로 인한 기업의 위기는 노동자의 고용 불안, 협력업체의 불안정성 증폭, 채권자의 손실 위험으로 확산됐다.

MBK는 지금 고려아연과 경영권 분쟁을 벌이고 있다. 2024년 영풍과 손을 잡고 고려아연 주식 공개매수에 나서면서 시작된 '적대적 M&A' 시도는 현재 진행 중이다.

고려아연은 세계적인 비철금속 제련기업이다. 오랜 기간 축적된 제련 기술과 설비, 숙련된 인력, 글로벌 원료 조달망을 바탕으로 경쟁력을 유지해 왔다. 특히 핵심광물과 전략소재의 안정적인 공급이 국가 경제안보의 주요 과제로 부상한 상황에서 고려아연의 경영권 문제는 단순한 M&A의 문제가 아니다. 홈플러스 사태에서 드러난 경영 행태를 고려해 보면, MBK의 적대적 M&A 시도는 우려를 낳을 수밖에 없다. 적대적 M&A가 기업의 미래가치를 창출하는 경쟁의 장이 아니라 기존 기업이 축적한 가치를 단기간에 회수하는 수단으로 변질된다면, 그 피해는 결국 주주와 노동자, 나아가 국민경제에 돌아간다.

국민이 이 사안에 경계심을 갖는 이유도 여기에 있다. 기업의 경영권을 인수한 주체는 산업환경의 변화에 얼마나 효과적으로 대응했는가. 인수 과정에서 발생한 재무적 부담은 기업의 투자 여력과 경쟁력에 어떤 영향을 미쳤는가. 투자자의 수익과 기업의 장기적인 생존 사이에서 어떤 선택을 했는가. 이런 질문에 대한 충분한 검증 없이 적대적 M&A 활성화만 강조한다면, 경영의 비효율을 바로잡기 위한 제도가 오히려 새로운 비효율과 사회적 비용을 초래하게 될 수도 있다.

이 대통령이 강조한 적대적 M&A 활성화의 궁극적인 목적은 기업 가치의 제고와 건강한 시장 질서와 신뢰 확립일 것이다. 기업의 가치는 장부에 기록된 자산의 합계만으로 결정되지 않는다. 수십 년간 축적된 기술과 숙련된 노동력, 거래처와의 신뢰, 글로벌 공급망처럼 단기간에 현금화할 수도, 쉽게 복구할 수도 없는 가치가 있다. 적대적 M&A의 정당성은 이러한 가치를 얼마나 높은 가격에 처분하느냐가 아니라, 얼마나 더 크게 키워낼 수 있느냐에 달려 있다.

그러기 위해서는 적대적 M&A의 '양'만큼이나 '질'에 대해서도 신경을 쓰는 방향으로 제도가 만들어져야 할 것이다. 기업을 제대로 경영하지 못하는 기존 경영진이 시장에서 퇴출될 수 있어야 하듯, 기업의 장기적 경쟁력을 훼손하면서 단기적인 투자수익만 추구하는 인수자 역시 시장의 엄격한 평가를 받아야 한다.