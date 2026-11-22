김영훈 고용노동부 장관이 오는 27일 열리는 더불어민주당 정년 연장 특별위원회 회의에서 정년 연장 관련 결론이 나오지 않는다면 정부안을 먼저 발표하겠다고 밝혔다.

김 장관은 22일 KBS <일요진단 라이브>에 출연해 "'정부가 노사 합의 뒤에 빠져서 너무 방관하고 있다'는 말들도 나온다"며 "비겁하게 할 생각은 없고 노사 합의를 촉진하는데 정 안 될 때는 정부가 책임있게 나서야할 시점이 다가오고 있다"고 밝혔다.

진행자가 "27일 정년 연장 특위에서 어떤 합의안이 도출되지 않으면 정부가 책임 있게 행동할 수도 있다. 그렇게 이해하면 되겠냐?"라고 묻자 김 장관은 "그렇다"고 답했다.

김 장관은 민주당 정년연장 특위를 두고 "작은 노사정 대화 협의체처럼 구성돼 있기에 정부가 성급하게 어떤 안을 내는 것을 최대한 자제해 왔다"면서 "하지만 이제는 (정부안을 내는) 그 시점이 다가오고 있다"고 설명했다.

그는 그러면서 "그동안 논의도 충분히 숙성됐기 때문에 이제 결단만 남았다"고 덧붙였다.