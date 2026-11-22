더불어민주당은 22일 최교진 교육부 장관 사퇴에 "전문성과 책임감을 갖춘 인사가 신속히 선임되기를 기대한다"는 입장을 밝혔다.

민주당 신현영 대변인은 이날 오후 국회 브리핑에서 최 장관 사의 표명 이후, 이재명 대통령이 이를 수리한 뒤 청와대가 '후임 장관 인선'을 예고한 것에 "전문성과 국민의 신뢰를 갖춘 장관 선임을 기대한다"고 말했다.

신 대변인은 "지금은 인공지능 기술의 급속한 발전에 발맞춰 새로운 교육 체계를 준비해야 하는 중차대한 시기"라며 "AI(인공지능)를 활용한 부정행위에 대응하는 것을 넘어, 무엇을 가르치고 어떻게 배우며 어떤 방식으로 평가할 것인지 교육 전반의 변화를 준비해야 한다"고 했다.

그는 "미래 교육에 대한 통찰과 현장에 대한 이해, 학생·학부모·교원과 소통하는 역량이 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.

또 "국민께서 우려하시는 시험의 공정성과 입시의 투명성을 높이기 위한 정부의 노력은 흔들림 없이 계속될 것"이라며 "당면한 현안을 책임 있게 관리하면서, 새로운 기술환경에 걸맞은 평가·관리 체계 마련도 동시에 추진돼야 한다"고 말했다.

신 대변인은 "차기 교육부 장관에게는 이러한 과제를 안정적으로 이어받고, 미래 교육의 방향을 국민과 함께 만들어 갈 책무가 있다"며 "전문성을 바탕으로 현장의 목소리에 귀 기울이며 국민의 신뢰를 받을 수 있는 인사가 선임되기를 바란다"고 했다.

그러면서 "민주당도 정부와 긴밀히 협력해 공정한 입시와 신뢰받는 교육을 위한 제도적·입법적 지원을 다 하겠다"고 전했다.

앞서 최 장관은 이날 오전 교육부 대변인실을 통해 낸 입장문에서 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 준비 과정에서 발생한 AI 부정행위 혼란 대책의 미흡함을 언급하며 "수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다"고 밝혔다. 이 대통령은 최 장관의 사의 표명 공개 약 1시간 만에 이를 수리했다.

한편 최 장관의 사퇴를 요구해 온 국민의힘은 "당연한 수순"이라고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표는 이날 국회 의원회관에서 열린 당 청년정책 관련 행사에 참석해 "수능마저 믿을 수 없는 나라가 되고 말았다. 이제 불안감이 논술과 내신까지 확산하고 있다"며 "교육부 장관 사퇴로 끝날 일이 아니다"라고 말했다. 장 대표는 이후 기자들과 만나서도 이 같은 입장을 반복해 전하며 이에 대한 이 대통령의 입장 표명을 촉구했다.