이재명 대통령은 22일 최교진 교육부 장관의 사의 표명을 받아들였다. 최 장관이 사의 표명 사실을 공개한 지 약 1시간 만에 이를 수리했다.

청와대 강유정 수석대변인은 이날 언론 공지를 통해 "이 대통령은 최 장관의 사의 표명을 보고받고 이를 수락했다. 신임 교육부 장관 인선은 절차대로 진행될 것"이라고 밝혔다.

강 수석대변인은 또 "이 대통령은 한성숙 국무총리에게 수능 사후 조치를 비롯한 대응에 책임감을 갖고 만전을 기하도록 지시했다"고 전했다.

앞서 최 장관은 이날 오전 교육부 대변인실을 통해 입장문을 내고, 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 준비 과정에서 발생한 인공지능(AI) 부정행위 대책 혼란에 책임을 느낀다며 사의를 표명했다.

이 대통령 역시 최 장관의 부실 대응에 대한 책임을 물어 사실상 경질한 것으로 해석된다.

최 장관은 입장문에서 "수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다"고 밝혔다.

그는 "수능 준비 과정에 있어서 시험을 목전에 두고 여러 가지 변화가 생겨 수험생을 포함한 국민들의 불편함이 초래됐다"고 말했다.

이어 "다행히 대통령님, 총리님, 각 부처의 협력과 수험생, 학부모님, 감독관, 국민 여러분의 협조에 힘입어 큰 사고 없이 마무리됐다"며 "그러나 주무 부처 장관으로서 국민들께서 보시기에 미리 준비하지 못했다는 지적이나 비판으로부터 자유로운 것은 아니라고 생각한다"고 전했다.