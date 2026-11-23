지난 11월 18일 식품의약품안전처는 ADHD 치료제 메틸페니데이트의 오남용을 살피는 한 달 간의 집중 점검을 마쳤다. 이 약은 이른바 '공부 잘하는 약'으로 불리며 수험생 사이에서 오남용 우려가 제기된 약이다. 점검은 처방량이 많은 의료기관을 선별해 조사하고, 문제가 확인되면 수사를 의뢰하며, 온라인 불법 판매자는 형사 고발하는 방식이다. 단속은 필요하다. 그러나 구조를 살피기보다 누구를 적발하고 처벌할지부터 묻는 이 익숙한 방식은 중독을 대하는 사회의 오랜 대응 방식과 닮아 있다. "끊으면 되지 않느냐"라는 말은 중독 문제를 겪는 사람이 가장 자주 듣는 말이다. 술이든 도박이든 약물이든 게임이든 주변에서는 의지가 약해서 그렇다는 진단이 먼저 나온다. 그러나 이 말은 문제의 원인을 설명하지 못할 뿐 아니라, 도움이 절실한 사람을 더 깊은 고립으로 밀어 넣는다. 중독을 도덕의 문제로만 보는 전제 아래에서는 도움을 청하기도 회복과 대응의 길을 찾기도 어렵다.

중독은 의지만의 문제가 아니라 도움이 필요한 건강 문제이자 개인의 병리로만 환원할 수 없는 사회적 문제다. 따라서 대응은 비난과 처벌에만 기대지 않고 치료와 회복, 환경 개선을 병행해야 하며, 의료의 울타리 안에만 가두어서도 안 된다. 실태를 보더라도 문제의 규모는 개인의 의지로 치부하기 어려운 수준이다. 2021년 정신건강실태조사에서는 평생 한 번 이상 알코올 사용 장애를 경험한 사람은 11.6%에 달했고, 국내 마약 중독환자도 최근 4년(2020-2024년) 간 약 1.5배 증가했다. 약물만의 문제도 아니다. 10대 청소년의 43%가 스마트폰 과의존 위험군이었고, 지난해 도박 문제로 치유 상담을 받은 19세 이하 청소년은 5838명으로 1년 새 40.9% 급증했다. 중독에 노출되는 나이가 점점 어려지면서 이제 중독은 특정 연령이나 일부의 일탈이 아니라 생애 전반에 걸쳐 누구에게나 닥칠 수 있는 문제가 되었다.

문제는 도움을 구하는 길이 좁다는 데 있다. 지난 1년간 알코올 사용 장애를 겪은 사람 중 정신건강 서비스를 이용한 비율은 2.6%에 그쳤다. 도박도 마찬가지다. 지난해 도박 위험군으로 확인된 청소년 가운데 한국도박문제 예방치유원으로 연계된 비율은 5%(1235명)에 그쳤다(관련기사). 위험을 발견해도 상담과 치료로 이어지는 경우는 손에 꼽을 정도다.

중독 문제를 겪는 사람 가운데는 우울증, 불안장애, 외상후스트레스 장애 등을 함께 앓는 경우가 많아 이를 공존질환이라고 부른다. 마음의 고통을 견디려 술이나 약물, 도박에 기대다가 그것이 새로운 고통의 원인이 되는 악순환이 흔하고, 반대로 중독이 우울과 불안을 키우기도 한다. 의지는 회복의 중요한 요소이지만, 망가진 조절 기능과 해결되지 않은 고통 위에서 의지만으로 버티라는 요구는 현실과 거리가 멀다.

사회는 때로 중독을 부추기고, 그로부터 이익을 얻기도 한다. 알림과 추천 알고리즘은 화면에서 눈을 떼지 못하도록 설계되고, 이용 시간이 곧 수익이 되는 플랫폼 사업 모델이 그 설계를 뒷받침한다. 국가도 이 구조의 바깥에 있지 않다. 복권, 경마 같은 사행산업은 국가가 허가하고, 그 수익의 일부가 기금과 세수로 돌아가는 산업이다. 술과 게임은 손쉬운 스트레스 해소법으로 일상 가까이에 놓여 있고, 쉬지 않고 일하는 일 중독은 성실함과 열정으로 칭송받는다. 정상적인 몰입과 병적인 의존의 경계는 그만큼 흐려졌고, 같은 행동이 어떤 때는 미덕으로 어떤 때는 질병으로 불리기도 한다. 이런 환경을 그대로 둔 채 개인에게만 의지와 치료를 요구하는 것은 깨진 항아리에 물 붓기와 다름없다.

더 큰 문제는 제도가 현실을 따라가지 못한다는 데 있다. 중독이 부끄러운 일로 여겨져 당사자는 도움을 청하는 시기를 늦추는데, 어렵게 마음을 먹어도 갈 곳이 마땅치 않다. 도박 분야만 보더라도 사업자가 내는 중독 예방치유부담금은 법적으로 순 매출의 0.35-0.5% 범위로 제한되어 있다(사행산업통합감독 위원회법 제 14조의 2). 한정된 재원마저도 제대로 쓰이지 않는다. 지난 국정감사에서 드러난 642억 원 규모의 예방치유 계정 가운데 65%가 여유자금으로 편성되고, 예방 홍보와 조기 개입 예산은 2%대에 그쳤다. 예방과 치료에 인색하다 보니 문제가 곪아 터진 뒤에야 처벌이 대응의 중심에 놓이기 쉽다.

물론 반론은 있을 것이다. 중독의 시작에도 개인의 선택이 있었고, 구조를 강조하면 책임을 면해 주는 것 아니냐는 지적이다. 일리가 있다. 그러나 선택으로 시작했더라도 반복된 사용이 조절 기능을 손상시킨 뒤에는 '마음먹으면 끊을 수 있는' 상태가 아니게 된다. 책임을 묻는 일과 원인을 살피는 일은 대립하지 않으며, 오히려 치료와 교육은 당사자가 자신의 행동을 돌아보고 책임질 수 있는 상태에 이르도록 돕는 과정이다. 중독으로 인해 타인에게 피해를 주었다면 책임은 책임대로 물어야 한다. 다만 처벌만으로는 충분하지 않다. 같은 일이 되풀이되지 않도록 조건을 바꾸는 일이 병행되어야 한다.

조건을 바꾼다는 것은 결국 사람이 기댈 수 있는 선택지를 넓힌다는 뜻이다. 시험 한 번, 일자리 하나, 한 번의 실패에 삶 전체가 걸린 사회에서는 지름길과 도피처가 더 절실해질 수밖에 없다. 반대로 여러 갈래의 길이 인정받고 실패해도 다시 시작할 수 있는 사회에서는 무언가에 기대 버텨야 할 이유가 그만큼 줄어든다. 다양한 길이 인정받고 실패해도 다시 시작할 수 있는 사회는 어떤 복지 정책 못지않은 예방책이 될 수 있다.

중독에서 벗어나는 일은 혼자만의 싸움이 아니다. 도움을 청해도 부끄럽지 않고, 요청하면 닿을 곳이 있는 사회는 우리 모두가 만들어야 한다. "왜 끊지 못하느냐"라는 질문은 당사자가 아니라, 중독을 팔고 방치하며 그 비용을 개인에게 떠넘기는 쪽으로 향해야 한다.