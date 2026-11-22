▲구미시 급행버스 노선별 정차 승강장 안내도ⓒ구미시

구미시의 대중교통 지도가 달라지고 있다. 버스를 기다리는 시간은 줄이고, 이동이 불편한 농촌 주민과 교통약자에게는 새로운 이동수단을 제공하면서 대중교통 이용객이 눈에 띄게 늘고 있다. 여기에 주요 거점을 빠르게 연결하는 급행버스까지 투입되면서 도시와 농촌을 잇는 교통체계가 한층 촘촘해질 전망이다.

구미시가 2023년부터 추진해 온 시내버스 증차와 노선 개편, 스마트 교통인프라 확충, 맞춤형 교통복지 정책이 실제 이용객 증가로 이어지고 있다.

가장 뚜렷한 변화는 시내버스 이용객 수에서 확인된다. 올해 1~10월 구미시 시내버스 이용객은 1천448만2000 명으로 지난해 같은 기간 1194만 명보다 254만2000명(21.3%) 증가했다.

올해 10월까지 누적 이용객은 이미 2024년 연간 이용객 1천299만5000 명을 넘어섰으며, 지난해 연간 이용객 1천468만9000 명도 11월 중 돌파할 것으로 예상된다. 특히 10월 한 달 이용객은 161만4000 명으로 전년 동월보다 26.2% 늘어 올해 월별 최고치를 기록했다.

이 같은 변화는 시내버스 89대 증차를 비롯해 대경선 환승 할인, 어린이·청소년 요금 할인 확대, 70세 이상 어르신 무료승차 등 이용자 중심의 정책이 맞물린 결과로 풀이된다.

여기에 구미시는 23일부터 급행버스 2개 노선에 차량 20대를 투입한다. 산업단지와 주거지역, KTX 김천구미역 등 주요 거점을 연결하는 급행버스는 기존 노선보다 정차 정류장을 줄여 주요 구간 이동시간을 최대 13~14분 단축할 것으로 기대된다.

출퇴근 시간대 산업단지와 주거지역을 오가는 시민은 물론 지역 간 장거리 이동객의 교통 부담도 줄어들 전망이다. 단순히 버스 대수를 늘리는 데서 한발 더 나아가 이동시간 자체를 줄이는 교통체계 개선에 나선 것이다.

도심뿐 아니라 농촌지역의 교통 여건도 달라지고 있다. 대형버스가 들어가기 어려운 마을 안길에는 15인승 행복버스가 운행되고, 버스정류장에서 멀리 떨어진 교통취약 마을에는 행복택시가 주민들의 발이 되고 있다.

선산·무을·옥성·도개·해평 등 5개 읍·면에서 운행하는 행복버스는 올해 1~10월 10만2521명이 이용했다. 지난해 같은 기간 7만9857명보다 28.3% 증가한 수치다.

행복택시 역시 61개 마을, 1359가구 1972명을 대상으로 운영되며 연간 2만여 건의 이용 실적을 올리고 있다. 병원 진료와 장보기 등 일상생활에 필요한 이동을 지원하면서 농촌 주민들에게 없어서는 안 될 생활 교통수단으로 자리 잡았다.

교통약자를 위한 이동지원 서비스도 확대되고 있다. 특별교통수단인 부름콜 등록자는 올해 10월 말 기준 571명으로 지난해 말보다 22.7% 증가했다. 2022년 말 1369명과 비교하면 3.7배 늘어난 규모다.

올해 1~10월 부름콜 이용 횟수는 2만8979회로 전년 동기보다 8% 증가했다. 구미시는 늘어나는 수요에 대응하기 위해 부름콜 차량을 2022년 19대에서 올해 29대로 확대했다.

비휠체어 교통약자를 위한 바우처택시와 임산부 전용 K맘택시의 이용도 활발하다. 올해 1~10월 두 서비스의 이용 건수는 모두 18만4249건에 달했다. 바우처택시는 10만4467건으로 전년 동기보다 43.4%, K맘택시는 7만9782건으로 49.3% 증가했다.

이용객이 늘어나는 만큼 버스와 택시를 기다리는 공간도 개선하고 있다. 구미시는 지난해 11월 버스 위치정보를 1초 단위로 제공하는 초정밀 버스정보시스템(BIS)을 구축한 데 이어 올해 약 29억2천만 원을 투입해 대중교통 기반시설을 정비했다.

신형 유개승강장 59개소를 교체하고 스마트 승강장 15개소와 온열의자 26개소를 설치했다. 노선도와 승강장 시설 91개소를 정비하고 전등 36개소를 설치하는 한편, 노후 버스정보안내기 72대와 시내버스 LED 행선판 28대도 교체했다.

구미역 앞 택시승강장을 확장하고 양포동행정복지센터 앞에는 냉난방기와 공기청정기를 갖춘 스마트 택시승강장도 조성했다. 시는 2027년에도 노후 승강장 정비와 스마트 승강장 확대 등 시민들이 체감할 수 있는 교통환경 개선을 이어갈 계획이다.

▲구미시가 관내 10개 시험장에서 4146명의 수험생이 시험을 치르는 데 맞춰 교통과 안전, 소음 관리 등 종합 지원대책을 가동하고 있다ⓒ구미시

이 같은 대중교통 정책은 지난 19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험에서도 현장 지원으로 이어졌다.

구미시는 관내 10개 시험장에서 4146명의 수험생이 시험을 치르는 데 맞춰 교통과 안전, 소음 관리 등 종합 지원대책을 가동했다.

수험생들의 원활한 입실을 위해 기업체와 관공서 등에 출근 시간을 오전 10시 이후로 조정하도록 협조를 요청하고, 시험장 입실 시간대에는 시내버스를 집중 배차했다.

한국택시구미협동조합은 택시 91대를 투입해 사전 예약한 수험생을 대상으로 오전 6시30분부터 시험장 입실 때까지 무료 수송을 지원했다. 교통약자 수험생에게는 특별교통수단 부름콜을 우선 배차했으며, 시청 관용차량 8대도 긴급 수송차량으로 배치해 돌발 상황에 대비했다.

시험장 주변에는 공무원과 교통봉사단체 관계자 등 120명을 배치해 교통지도와 안전관리에 나섰다. 대형 공사현장에는 소음 자제 협조를 요청하고 영어 듣기평가 시간에는 소음 유발 작업을 일시 중단하도록 하는 등 시험환경 관리에도 힘을 쏟았다.

김장호 구미시장은 대중교통 정책과 관련해 “시내버스 이용 증가와 급행버스 도입, 농촌지역 행복버스·행복택시, 교통약자 맞춤형 이동서비스 확대 등 시민들의 이동 여건을 개선하기 위한 다양한 정책을 추진하고 있다”며 “앞으로도 도시와 농촌 어디서나, 시민 누구나 편리하게 이동할 수 있도록 대중교통 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

수능 지원과 관련해서도 “수험생들이 불편 없이 시험장에 도착해 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 발휘할 수 있도록 힘써준 학부모단체와 교통봉사단체, 자원봉사자 여러분께 감사드린다”고 말했다.

대중교통은 단순히 사람을 실어 나르는 수단을 넘어 도시의 경쟁력과 주민의 생활 수준을 좌우하는 기반시설이다. 구미시가 추진하는 교통정책이 도심과 농촌, 일반 시민과 교통약자 사이의 이동 격차를 얼마나 줄여 나갈지 주목된다.