올해 대학수학능력시험(이하 수능)은 유달리 말도 많고 탈도 많았다. 인공지능(AI)을 활용한 부정행위가 수능에서 널리 쓰일 거라는 공포가 퍼진 까닭이다. 수험생과 양육자 커뮤니티에서는 '그간의 노력이 모두 물거품이 될 것'이라는 글들이 올라왔다. 정부와 국회, 언론도 한국 사회의 기반인 '시험공화국'이 붕괴될 위기라고 우려했다. 결국 정부는 'AI 커닝'을 막겠다며 재난 알림 문자를 세 번이나 발송했다. 한국 사회에서 수능을 비롯한 평가체제의 붕괴가 재난과 같다는 점이 선명히 드러난 순간이었다.

일련의 과정에서 가장 의아한 건 '정부는 어째서 수능 직전에야 특단의 조치들을 세웠느냐'는 점이다. 이른바 'AI 커닝'은 AI 등장과 함께 대입과 전문직 시험에서 악용될 것이라고 예견됐 왔다. 특히 AI 커닝에 사용되는 초소형 카메라는 20여 년 전부터 불법촬영에 악용돼 규제 목소리가 나왔다. "시험의 공정성이 위협받자 즉각 범정부적 대응에 나서는 국가는, 정작 이 기기들이 오랫동안 여성의 일상에서 불법 촬영과 디지털 성폭력의 흉기로 악용되어 온 현실에는 왜 그토록 무력했느냐"는 여성계 규탄이 나오는 이유다.

AI 커닝을 향후 시험에서 원천 차단할 수 있는지 의문이기도 하다. 대다수 AI 전문가들이 날로 발전하는 AI 기술을 전부 방어해 내기는 불가능하다고 전망한다. 실제로 일부 불법 업체들은 '금속탐지기나 전파탐지기로 감지되지 않으면서도 AI 활용이 가능한 기기를 판매한다'며 대대적인 홍보에 나섰다. 이런 상황에서 아무리 대책을 고안하고 처벌 수위를 높인다 한들 AI 커닝을 100% 막을 수 있을까. 앞서 최교진 교육부장관은 AI 커닝 대책을 논의하는 국회 교육위원회 현안질의에서 "나는 못할 것 같다"고 시인한 바 있다.

▲2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 경남 창원교육지원청 마산센터 예비소집장에 스마트안경의 시험장 반입을 금지한다는 안내판이 세워져 있다. ⓒ연합뉴스

보다 근본적인 의문은, 'AI 못쓰면 도태된다'는 인식이 팽배한 한국 사회에서 '시험에서만은 AI를 쓰지 말라'는 정책이 설득력을 가질 수 있느냐는 점이다. 교육부는 지난해부터 초중고 교육 환경에 'AI 교과서'를 도입했다. 지난 7월 서울시는 서울 청년 누구나 AI를 활용할 수 있도록 이용권을 뿌리겠다고 발표했다. 정부는 대통령이 사업가에게 허리를 숙이는 이례적인 모습을 보이면서까지 AI 산업으로 막대한 수익을 창출해 내는 기업들에게 특혜를 주려고 한다. 온 세상이 AI 사용을 독려하고, AI를 사용하지 않는 사람들에게는 도태된다는 겁을 주고 있는 셈이다.

극도의 경쟁 사회에서 시민들은 어떻게든 '도태'를 피하려 애썼다. 마이크로소프트의 싱크탱크 AI 이코노미 인스티튜트 발표에 따르면 지난 6월 기준 한국인의 생성형 AI 사용 증가율은 전세계 주요 국가들 가운데 가장 가파르다. 실제로 학생들은 AI를 사용하지 않으면 학업과 경쟁에서 압도적으로 불리한 위치에 놓이고 있다. 학계도 연구비를 따내기 위해 프로젝트와 AI의 연관성을 밝히려 애쓰고 있다. 기업은 AI를 명분으로 신입 충원을 꺼려하고, 뽑는다 해도 AI 활용자를 우대한다. 많은 취업준비생과 직장인들이 이런 환경에서 살아남기 위해 AI 공부에 매진하고 있다.

전문직이라고 다를까. AI 도입 이후 변호사, 세무사 등 전문직에서 신입을 뽑지 않으려는 경향이 늘었다는 건 공공연한 사실이다. 신입을 채용해 하나부터 열까지 가르치면서 월급을 주기보다 경력자가 AI를 활용하는 편이 훨씬 효율이 좋다고 생각해서다. 애당초 생성형 AI가 처음 주목받은 시기가 변호사 시험 등 전문성을 요하는 시험을 빠르고 정확하게 풀었다는 사실이 알려졌을 때다.

이처럼 AI 만능주의에 빠진 한국 사회에서 AI를 활용해 시험에서 고득점을 얻으려는 시도는 지극히 자연스러운 현상이다. '제한된 시간 안에 암기와 논리적 추론을 활용해 많은 문제를 풀어야 한다'는 한국 사회 시험에서 AI는 가장 효율적인 수단이기 때문이다. AI로 시험을 친 부정행위자들의 실제 업무 역량을 폄하하기도 어렵다. 시험을 통해 얻은 자격으로 간 곳, 예컨대 대학이나 전문직 모두 AI를 적극 사용하고 있다. 이런 환경에서 부정행위자들의 AI 활용 능력이 강점으로 작용할 지도 모른다는 점을 간과할 수 없다.

▲19일 경기도 과천 국립과천과학관 미래상상SF관을 찾은 어린이가 3차원 수직구조 랜드 플래시 메모리의 쓰고 읽는 과정 등이 어떻게 이루어지는지 관찰하고 있다. 산업통상부는 이날 올해 누적 수출액이 1조달러를 넘어섰다고 밝혔다. 미국과 독일, 중국에 이은 세계 4번째 쾌거다. 반도체가 올해 역대급 수출 실적을 견인했다. 전 세계적인 인공지능 투자 열풍에 힘입어 올해 1∼10월 반도체 수출은 전년 동기 대비 193.1% 급증한 3천968억달러를 기록하며 전체 수출의 42.7%를 차지했다. ⓒ연합뉴스

때문에 정부는 박탈감과 공정성을 운운하기 전에 '부작용을 외면한 채 AI 만능주의에 앞장 섰다'는 반성부터 해야 한다. 교육계는 AI 교과서 도입 당시 부작용을 우려하며 반대 의견을 냈었다. 인문학자들은 물론 AI 빅테크 기업들도 AI를 언제, 어디서, 어떻게 사용하는 게 옳은지 검토해야 한다고 지적했었다. 순기능만 주목해 규모를 키웠을 때 그만큼 역기능이 발생하는 건 당연한 수순이다. 그러나 정부는 효율적이라는 이유로, 돈을 벌어 온다는 이유로 모든 우려를 무시하고 AI 사용을 독려해 왔다. AI 커닝의 범람에 정부의 책임이 크다고 비판할 수밖에 없는 이유다.

당분간은 AI 커닝을 최소화할 대책을 마련하면서도, 앞으로는 수능을 대표로 하는 주요 시험들의 생명력이 다한 현실을 인정해야 한다. 지금도 수능과 전문직 시험 등 현 평가체제로 개인 역량을 평가받고 그에 따른 혜택을 보는 사람은 극소수다. 관광업, 축산업, 운송업 등 많은 산업에서 필기시험 통과가 최우선 요소가 아닌 것처럼, 한국 사회를 지탱하는 대다수의 역량과 삶은 어디서도 적절한 평가를 받지 못했다. 공정하지도 않았다. 지역에 따라, 사교육에 따라 고득점을 받을 확률은 천차만별이었다. 그럼에도 우리 사회 시험은 기득권과 비기득권을 나누는 기준으로, 기득권의 지배를 정당화하는 근거로 활용돼 왔다. 하지만 이번 AI 커닝 사태를 기점으로 AI가 시험으로 나눌 수 있던 인간 사이 편차가 의미 없게 됐음을 모두가 알아차리게 됐다.

궁극적으로, 정부는 AI 시대에서 사람의 역할은 무엇인지, 개인의 역량을 어떻게 평가해야 할지 고민하고 답을 제시해야 한다. AI를 사용하지 않는 사회는 이미 물 건너 갔다. 시험만큼은 AI를 사용하지 말라는 말은 아이러니할 뿐이다. 그렇다면 AI 사용을 염두하더라도 그 사람의 고유 역량을 평가할 수 있는 틀을 짜내는 수밖에 없다. 효율성과 획일성에 기댄 지금의 평가체제로는 절대 불가능하다라는 점을, 이번 사태가 단순히 공정성의 위기가 아니라 기존 평가체제의 불공정을 뜯어고칠 기회가 될 수 있음을 정부는 받아들여야 한다.

이재명 대통령은 20일 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 "AI 기술의 급속한 발전 속에 이번 수학능력시험은 우리에게 큰 숙제를 남겼다"며 "환경 변화에 맞게 국가시험 제도를 A부터 Z까지 전면적으로 신속히 개편해야 한다"고 밝혔다. 전면적이고 신속한 제도 개편을 천명한 점은 반갑지만, 개편의 방향성을 구체적으로 밝히지 않은 점은 아쉽다. 부디 소 잃고 외양간 고치는 수준의 개편이 아닌, 모두가 자신의 역량을 적절히 평가받을 수 있는 새 기준을 제시해 주길 바랄 뿐이다.