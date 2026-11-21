2026년 11월 한국의 대학수학능력시험은 어쩌면 세계사적 순간이 될지도 모르겠다. 인간과 AI의 대회전, 정확히는 AI를 범죄에 악용하려는 자들과 이를 규제하려는 정부·시민사회 간의 전투로서 말이다.

대통령부터 정치권, 언론, 시민단체까지 모두가 나서서 시험 부정행위가 "중대범죄"라거나, 시험의 공정성이 "대한민국 공동체를 지탱하는 핵심 가치이고 신뢰의 근간"(이재명 대통령)이라고 규정하는 것은 한편으로 씁쓸함을 낳기도 한다. '능력주의'가 현대 한국의 국교로 자리잡은 단면을 들여다보는 것 같아서다.

프랑스의 보수적 지식인들인 로랑 알렉산드르와 올리비에 바보의 근간 <공부의 종말>(조민영 옮김. 부키 펴냄)은 이같은 한국사회의 모습을 익숙지 않은 각도에서 돌아보게 한다. 이들은 진보적 관점에서 능력주의의 허구를 지적하는 입장에 서있지 않으며, 오히려 경제·사회적 의제에서는 기존의 보수주의적 입장을 취한다.

그러나 이들은 AI의 발전과 상용화로 인해 "수명을 다한 능력주의를 되살리지 못하는 국가는 기본소득을 도입하고, 노동을 흉내내며, 생산을 연극화하기에 이른다"(책 131쪽)라는 디스토피아적 전망을 제시한다.

한국의 올해 수능뿐만 아니라 세계 곳곳에서 전국단위로 치러지는 대학 입학시험에서도 AI를 활용한 부정행위를 저지르려는 시도와 이를 막으려는 시도는 있어 왔지만(올해 한국처럼 국가적 역량과 재난대응 기술까지 활용한 사례는 없었다 해도), 저자들은 그렇게 들어간 대학의 모습은 정작 AI가 주도하는 한 편의 연극과 같다고 꼬집는다.

"오늘날 강의는 대부분 하나의 연출에 불과하다. 학생은 AI를 불러내 강의내용을 받아적고, 요약하고, 대신 시험에 응하게 한다. 지식과의 관계가 근본적으로 바뀌면서 전통적인 고등교육은 더더욱 시대의 변화를 따라가지 못할 것이다. '공부하고 나서 일한다'는 모델은 수명을 다했다. 앞으로는 누가 공부하라고 강요할 때까지 기다리지 않고 끊임없이 빠른 속도로 배워야 한다." (책 16쪽)

저자들을 포함한 지식인들이 누리고 있던 일종의 지대(rent)는 사라지고, 이제 지식은 가격이 0인 공짜 서비스가 됐다. 어쩌면 화약무기가 전사계급의 지배를 종식시켰고, 인터넷이 전문직의 지식 독점을 무너뜨렸듯, AI는 지식자본주의 사회의(그리고 한국사회의) 능력주의를 타도하게 될지도 모른다. 그 결과가 바람직한 것이든, 그 반대이든 간에.

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AI가 인간의 지식·지적 능력을 사회 계급·계층을 결정하는 희소한 자원에서 한낱 '싸구려'로 전락시킨 영향은 비단 대학 등 교육적인 영역에 국한되지 않는다. 오히려 다수 대중에는 교육보다 노동에 미치는 영향이 더 클 것이다.

저자들은 "AI가 일으킨 격변에 견줄 만한 사례는 '불'이 유일하지 않을까"라며 "불이 우리 사회와 몸을 재설계했듯이 AI는 우리 뇌를 재설계할 것"이라고 가정한다. "우리는 단순히 호모 파베르(homo faber. 도구를 쓰는 인간)를 넘어 선택과 기억, 직관마저 외부에 의뢰하는 호모 델레가토르(homo delegator. 위임하는 인간)의 단계로 진입하고 있다"(13쪽)는 것이다.

후기 산업혁명 이후 지식, 학위, 전문성에 따라 사회 경제체제가 구조화됐고 "지적 노동은 사회 피라미드의 꼭대기를 차지"했으나, 이같은 패러다임이 위기에 처한 현재의 상황은 "단순한 경제혁명 또는 기술혁명이 아닌 인류학적 변모(metamorphosis)"에 가깝다고 저자들은 주장한다.

특히 "산업혁명이 육체노동을 대신했다면 AI혁명은 화이트칼라를 정조준"하기에, 현재 존경받는 직업인 의사·법률가·교수·금융업자·컨설턴트 등은 지금의 육체노동자들과 사회적 지위에서 차이가 없어질 수도 있다.

인간의 노동 자체가 무용해지고 일자리 자체가 사라질 수도 있다는 식의 주장에는 일부 선을 긋는다. 저자들은 "주요한 기술혁명의 변곡점마다 일자리의 종말을 예언하는 목소리는 늘 존재해왔지만, 우리는 그때마다 기술발전으로 노동이 사라지는 일은 벌어지지 않는다는 사실을 깨달았다"(87쪽)고 지적한다.

실제로 19세기의 일자리 중 지금도 남아있는 것은 거의 없다. "마부, 제철공, 파리의 물장수 2만9000명, 가로등 점화부, 세탁부, 대장장이" 등이다. 19세기에는 웹디자이너, 프로그래머는 물론 핵물리학자, 심장외과의도 없었고, 심지어 비행기 파일럿도 없었다. AI가 그려낼 새로운 미래에는 또다른 새로운 직업들이 생겨날 것이다.

다만 인간이나 그들을 대표하는 정부가 변화에 게으를 경우 "국가는 이제 일자리를 만드는 대신, 노동에 참여하고 있다는 느낌만 갖게 해주"려 하면서 "인간은 슬며시 불필요한 존재가 되"고, 지구는 AI의 보살핌을 받는 거대한 요양원이 돼버릴 것이라고 저자들은 경고한다.

AI 기술혁명에 무지하거나, 의도적으로 이를 무시하면서 기존의 사회체제가 여전히 잘 작동하고 있다고 스스로를(그리고 서로를) 속일 경우 그려질 암울한 미래상이라는 것이다. 이는 부분적으로 2026년 현재의 사회 모습에 이미 나타나고 있는 바이기도 하다. 예컨대 한국사회와 정부가 AI를 활용한 부정행위를 완벽하게 차단할 수 있다고 믿으며 기존의 수능시험 형식을 그대로 유지하려 한다면일종의 연극적 상황이 연출될 수 있다.

그렇다면, 교육·노동 등 사회 전 분야에 걸쳐 AI가 막대한 변화를 초래할 것이라는 예측에 입각해, 특히 인간이 도구를 사용하는것이 아니라 도구인 인공지능이 주체가 되는 인지적 위기의 상황을 극복하기 위해 인간은 어떤 대응을 해야 할까?

보수적 지식인들이 대개 그렇듯이, 이 책 역시 진단·분석은 그럴듯하나 해법은 무력하다. AI시대 생존을 위한 14가지 계명'이라는 장을 보자. "제1계명, 기계와 대화하는 법을 배우라."

문제는 사회적인데, 대응은 파편적으로 제시된다. "공존하는 법과 대화하는 법, 위임하되 포기하지 않는 법을 배워야 한다. 특별히 인간만이 할 수 있는 일을 찾아야 한다", "배우는 법을 배우라", "평생 끊임없이 배우라", "역사를 배우라", "인지적 포기를 거부하라", "세상에 흔적을 남기라", "성과로 증명하라" 등등. 일종의 미래사회학적 분석으로 시작한 책은 후반부로 가면서 신자유주의적 자기계발서로 장르를 급변경한다.

제시된 대안은 어떤 면에서는 다소 교묘한 말장난처럼 느껴지기도 한다. 예컨대 앞부분 진단 편에서 경계한 모습인 '실질적 지식은 갖추지 못한 채 AI의 중개인으로 전락해버린 인간'과, 해법 편에서 제시한 '오케스트라 지휘자처럼 AI를 지휘해 상황을 조율하는 미래의 엘리트'는 구체적으로 무엇이 다른가?

저자들도 책에서 지적하다시피, 프로메테우스 급의 충격을 선사할 AI를 소유하고 통제하는 것은 민주적 선거에 의해 선출된 정부도 아니고, 인간들 중 가장 똑똑하다는 학자 집단들도 아니며, 미국 실리콘밸리의 부자들이다. 그러나 저자들은 이에 대해서는 아무런 정치적·사회적 해법을 제시하려 시도하지 않는다.

"국가는 이 상황을 방조하거나 외면하고, 대학은 마비된 채 아무 것도 못 하며, 노조는 침묵한다. 좌파 지식인들은 챗GPT가 인간을 대체한다고 비판하기보다는 성차별적이라고 비난하는 편을 택한다. (중략) 반대로 기업은 환호를 보내는 중이다." (27쪽)

문명사적 전환 앞에서 성차별 문제에나 천착한다는 '좌파 지식인'들을 향한 조소는 쓴웃음을 낳게 하지만, 정치적으로 올바르지 않은 대로 나름의 날카로움은 있다 하겠다. 유감스러운 점은 '국가는 방조하고, 노조는 침묵하고, 기업만 환호하는' 이 현실에 대한 사회과학적 해법을 모색하는 일에는 그 날카로움이 발휘되지 않았다는 점이겠다. 그저 '개인이 끊임없이 배워야 한다'는 신자유주의 복음을 전파하는 것 외에는 말이다.