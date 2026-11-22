▲대구동구가 최근 구청 대회의실에서 주민과 공무원 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘2026 찾아가는 지방시대 토크’를 개최하고 있다ⓒ대구동구

지역의 미래를 바꾸는 일도, 주민의 일상을 지키는 일도 결국 현장의 목소리에서 출발한다. 대구 동구가 지역 발전을 위한 주민 소통에 나서는 한편, 치매 걱정 없는 지역사회를 만들기 위한 민관 협력체계 강화에도 힘을 쏟고 있다.

동구는 최근 구청 대회의실에서 주민과 공무원 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘2026 찾아가는 지방시대 토크’를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 대구시가 9개 구·군을 순회하며 진행하는 소통 프로그램으로, 지방분권과 지역 균형발전에 대한 주민들의 이해를 높이고 지역 현안에 대한 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.

이날 1시간 30분 동안 진행된 토크에서는 대구경북통합신공항 이전과 동구의 미래 발전 방향, 대구·경북 행정통합 추진 배경 및 균형성장 과제 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

특히 대구경북통합신공항 건설과 행정통합은 동구의 미래 성장과 직결되는 사안인 만큼 참석자들은 지역이 맞이할 변화와 발전 가능성에 관심을 보였다. 패널 토크에 이어 진행된 질의응답에서는 주민들의 다양한 의견을 나누며 지역 현안을 함께 고민하는 시간을 가졌다.

동구는 이번 소통을 계기로 주민 의견을 구정에 적극 반영하고, 지역 발전을 위한 공감대 형성에 지속적으로 나설 계획이다.

▲동구 치매안심센터가 최근 ‘2026년 하반기 치매관리사업 지역사회협의체 회의’를 열고있다ⓒ대구동구

지역의 미래를 위한 소통과 함께 주민들의 건강한 노후를 위한 준비도 이어졌다.

동구 치매안심센터는 최근 ‘2026년 하반기 치매관리사업 지역사회협의체 회의’를 열고 올해 사업 성과를 점검하는 한편, 내년도 치매관리 정책 방향과 지역사회 협력 방안을 논의했다.

이번 회의의 핵심은 치매를 더 이상 개인이나 가족만의 책임으로 남겨두지 않고 지역사회가 함께 대응해야 할 과제로 접근하는 것이다.

참석자들은 올해 추진한 치매관리사업 성과를 공유하고 2027년 사업 추진 방향을 살펴봤다. 특히 치매 고위험군과 관련 서비스를 이용하지 않는 주민을 조기에 찾아내 적절한 지원으로 연결하는 방안에 논의의 무게를 뒀다.

치매는 조기 발견과 지속적인 관리가 중요한 만큼 보건기관과 지역 유관기관 간 정보 공유와 협력체계가 무엇보다 중요하다. 동구는 민관 협력을 통해 관리 사각지대를 줄이고 치매환자와 가족이 지역사회 안에서 안정적으로 생활할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.

우성진 동구청장은 지방시대 토크에서 “대구경북통합신공항 건설과 행정통합 등 지역 전반의 변화 속에서 동구가 미래 성장의 중심에 설 수 있도록 주민들과 함께 지혜를 모으겠다”며, “앞으로도 현장의 목소리를 구정에 적극 반영해 나가겠다”고 말했다.

김정용 동구보건소장은 “치매는 지역사회가 함께 관심을 가지고 대응해야 할 중요한 과제”라며 “앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 치매 고위험군을 조기에 발굴하고, 치매환자와 가족이 지역사회에서 안심하고 생활할 수 있는 치매 친화적 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

지역의 미래를 설계하는 주민 소통과 치매 사각지대를 줄이는 생활밀착형 복지. 동구가 추진하는 두 가지 움직임은 주민이 살기 좋은 도시를 만드는 출발점이 결국 사람과 현장에 있음을 보여주고 있다.