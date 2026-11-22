▲대구중구보건소와 중구정신건강복지센터가 최근 경북여고 정문에서 2027학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생과 보호자를 대상으로 마음건강 캠페인 ‘수고했어, 얘들아’를 진행하고 있다ⓒ대구중구

대구 중구가 수능을 마친 청소년들의 마음을 보듬고, 치매 환자와 가족이 지역사회에서 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성에 나서는 등 주민의 건강한 일상을 위한 세대별 맞춤형 지원을 펼치고 있다.

중구보건소와 중구정신건강복지센터는 최근 경북여고 정문에서 2027학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생과 보호자를 대상으로 마음건강 캠페인 ‘수고했어, 얘들아’를 진행했다.

수능이라는 긴 여정을 마친 학생들에게 필요한 것은 시험 결과에 대한 평가만이 아니다. 오랜 시간 쌓인 긴장을 풀고, 결과에 대한 불안과 진로 고민으로 지친 마음을 돌보는 시간도 중요하다. 이번 캠페인은 이러한 취지에서 수험생들의 심리적 회복을 돕기 위해 마련됐다.

이날 현장에서는 시험을 마치고 나온 수험생과 보호자 250여 명에게 따뜻한 응원 메시지와 간식 키트를 전달하고, 정신건강 상담 서비스 이용 방법도 안내했다. 단순한 격려를 넘어 청소년들이 자신의 마음 상태를 살피고 필요할 때 전문적인 도움을 받을 수 있도록 연결하는 데 의미를 뒀다.

황석선 중구보건소장은 “이번 캠페인이 수험생들이 그동안 쌓인 긴장을 풀고 자기 마음을 돌보는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청소년의 정신건강에 꾸준히 관심을 갖고 건강한 성장을 돕겠다”고 말했다.

청소년의 마음건강을 살피는 한편, 중구는 고령사회에 대응한 치매 친화적 지역환경 조성에도 민관 협력을 확대하고 있다.

▲대구 중구치매안심센터가 최근 하나은행 지역 밀착형 시니어 특화 공간인 ‘하나더넥스트 대구중앙라운지’를 치매극복선도기업으로 지정하고 있다ⓒ대구중구

중구치매안심센터는 같은 날 하나은행의 지역 밀착형 시니어 특화 공간인 ‘하나더넥스트 대구중앙라운지’를 치매극복선도기업으로 지정하고 현판식을 개최했다.

치매극복선도기업은 보건복지부 중앙치매센터가 치매에 대한 올바른 인식을 확산하고, 치매 환자와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 지역사회 환경을 만드는 데 앞장서는 기업을 지정하는 제도다.

이번 지정은 고령층과 접점이 많은 하나더넥스트 대구중앙라운지가 치매극복 활동에 동참한다는 점에서 의미가 있다. 금융서비스를 제공하는 공간을 넘어 지역 어르신과 치매 환자, 가족을 이해하고 배려하는 치매 친화적 환경 조성에 힘을 보태겠다는 취지다.

중구치매안심센터는 이번 협력을 계기로 지역 기업과 기관의 사회적 참여를 확대하고, 치매에 대한 인식 개선과 관심을 높여 나갈 계획이다. 특히 치매 환자와 가족이 지역사회에서 소외되지 않고 이웃과 함께 살아갈 수 있는 기반을 다지는 데 주력할 방침이다.

황석선 중구치매안심센터장은 “치매 친화적 환경을 조성하기 위해서는 공공기관뿐 아니라 지역사회 기업과 기관의 관심과 참여가 중요하다”며, “지역사회 구성원 모두가 치매를 이해하고 치매 환자와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 중구를 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 중구정신건강복지센터는 주민 누구나 무료로 정신건강 선별검사와 상담, 교육 및 프로그램을 이용할 수 있다. 상담은 중구정신건강복지센터, 정신건강 상담전화, 24시간 자살예방 상담전화(109)를 통해 받을 수 있다.

중구의 두 사업은 대상과 방식은 다르지만, 마음이 지친 청소년부터 치매 환자와 가족까지 누구도 소외되지 않도록 지역사회가 함께 살피고 돌보는 데 초점을 맞추고 있다. 삶의 각계단에서 마주하는 어려움을 공공기관과 지역사회가 함께 나누는 일이 건강한 공동체를 만드는 출발점이 되고 있다.