▲대구시 4개교육지원청, 민간협력 ‘우리같이 한 아이 키우기' 성과 공유회 장면ⓒ대구시교육청

한 아이의 어려움은 교실 안에서만 드러나지 않는다. 학습 부진 뒤에 경제적 어려움이 있을 수 있고, 잦은 결석과 학교생활 부적응 이면에는 가정환경이나 심리적 위기가 자리할 수도 있다. 대구지역 교육·복지기관들이 학교의 울타리를 넘어 아이들의 삶을 함께 살피는 통합지원에 나서 첫해부터 의미 있는 성과를 거뒀다.

대구 동부·서부·남부·달성교육지원청이 세이브더칠드런코리아 동부지역본부, 대구시사회복지관협회와 함께 추진한 ‘2026년 학생맞춤통합지원을 위한 우리 같이 한 아이 키우기’ 사업이 대표적이다.

올해 11월 기준 대구지역 82개 학교에서 복합 위기 학생 110명을 발굴했으며, 이 가운데 102명에 대한 맞춤형 지원이 현재까지 이어지고 있다. 단순한 경제적 지원을 넘어 학생 개개인의 상황에 따라 진로와 일상생활, 정서적 회복까지 돕는 것이 사업의 핵심이다.

이번 사업은 지난 2월 9일 세 기관이 체결한 3자 업무협약을 바탕으로 시작됐다. 기존 세이브더칠드런이 운영하던 사업에 달성교육지원청이 교육지원청의 참여를 제안하면서 대구 4개 교육지원청이 모두 동참하는 광역 단위 협력사업으로 확대됐다.

기관별 전문성을 살린 역할 분담도 눈에 띈다. 교육지원청은 학교 현장에서 복합 위기 학생을 발굴하고 학교생활을 모니터링하며, 대구시사회복지관협회는 사례관리 기관을 연결하고 지역사회 자원을 조정한다. 세이브더칠드런은 사업 기획과 운영, 아동권리 관점의 성과관리를 맡아 기관 간 협력의 구심점 역할을 하고 있다.

이렇게 구축된 ‘대구형 학생맞춤통합지원 협력 모델’은 학생마다 다른 위기 상황에 맞춰 지원 내용을 세분화했다.

진로지원 분야에서는 교과·예체능 학원비와 학습물품, 교재 구입을 비롯해 자격증 취득과 취업 준비를 돕는다. 일상생활 지원은 식료품과 생필품, 의류·신발, 의료비 등을 제공해 기본적인 생활 여건을 뒷받침한다. 마음지원 분야에서는 심리·언어·발달·미술치료를 연계해 정서적 안정을 돕고 있다.

지원이 일회성에 그치지 않도록 기관 간 소통과 현장 점검도 이어졌다. 협약 이후 4월 사업설명회를 열었고, 6월과 10월에는 상·하반기 간담회를 진행했다. 특히 여름철인 7~8월에는 가정방문 집중 모니터링을 통해 학교 안에서 확인하기 어려운 가정환경과 생활 여건까지 살폈다.

학교에서 발견한 위기 신호를 지역사회 복지기관과 연결하고, 가정의 상황을 지속적으로 확인하면서 학생에게 필요한 지원이 끊기지 않도록 한 것이다.

이 같은 1년간의 경험과 성과를 공유하는 자리도 마련됐다. 4개 교육지원청과 협력기관은 지난 20일 라온제나호텔에서 참여학교 교육복지사 등 관계자 100여 명이 참석한 가운데 성과공유회를 열었다. 참석자들은 현장 운영 사례를 나누고 2027년 사업 방향을 논의했으며, 아동 지원에 힘을 보탤 ‘교육세이버’와 ‘복지세이버’ 위촉식도 함께 진행했다.

홍병우 교육장은 “한 아이를 함께 키운다는 것은 아이의 오늘을 돕는 것을 넘어 내일을 지역사회가 함께 책임진다는 의미”라며 “앞으로도 학교와 지역사회가 긴밀히 협력해 학생들의 건강한 성장을 돕는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 사업은 아이의 어려움을 학교나 가정 어느 한쪽의 책임으로만 남겨두지 않고 교육기관과 복지기관이 함께 해결해 나간다는 점에서 의미가 크다. 82개 학교에서 시작된 110명의 발굴 사례가 지역사회 전체의 촘촘한 아동 지원망으로 이어질 수 있을지 주목된다.