골프장에서 비거리를 늘리고 싶다는 말은 대개 더 세게 치고 싶다는 뜻으로 이어진다.

그런데 힘을 더 줬는데도 거리는 늘지 않고 방향만 흐트러진다면, 문제는 힘의 크기만이 아닐 수 있다. ‘비거리는 힘보다 힘을 전달하는 방법에 달려 있다’는 말은 어디까지 맞을까.

이 말이 근력이 중요하지 않다는 뜻은 아니다. 드라이버 비거리에 중요한 변수 가운데 하나는 클럽헤드 스피드다. 2024년 발표된 메타분석은 골퍼의 신체 특성과 클럽헤드 스피드의 관계를 살핀 20개 연구를 종합했다. 하체와 상체의 근력, 점프 능력, 폭발적인 힘 발휘 능력 등이 클럽헤드 스피드와 관련이 있었고, 특히 점프에서 만들어 내는 충격량과의 관련성이 크게 나타났다.

힘을 낼 수 있다는 것과 그 힘을 클럽에 효과적으로 전달한다는 것은 다른 문제다. 골프 스윙에서는 발과 지면 사이에서 작용하는 힘과 회전 모멘트가 골반과 몸통, 팔과 손의 움직임과 맞물려 클럽헤드 속도를 만든다.

힘이 클럽헤드에 도달했다고 끝나는 것도 아니다. 마지막에는 클럽의 에너지가 공에 얼마나 효율적으로 전달되는지가 중요하다. 볼 스피드를 클럽헤드 스피드로 나눈 값이 스매시 팩터다. 같은 속도로 휘둘러도 임팩트 위치와 클럽 페이스의 조건에 따라 공의 출발 속도와 탄도는 달라질 수 있다.

결국 비거리는 근력 하나로 설명되지 않는다. 몸이 힘을 만들어 내는 능력, 그 힘을 클럽으로 전달하는 움직임, 임팩트에서 공으로 전달하는 효율, 그리고 발사각과 스핀 조건이 함께 작용한다. 어느 한 부분만 키우려 하면 다른 문제를 놓칠 수 있다.

레슨 현장에서도 무조건 더 강하게 휘두르라고 말하기보다 먼저 무엇이 거리를 제한하는지 확인해야 한다. 클럽 헤드 스피드가 부족한지, 스피드에 비해 볼 스피드가 낮은지, 타점이 흔들리는지, 발사각과 스핀이 적절한지 구분해야 한다. 측정 장비가 있다면 가장 멀리 간 한 번의 샷보다 여러 번의 평균을 보고 판단하는 편이 낫다.

비거리를 늘리는 일은 힘을 더하는 것에서 시작할 수 있지만, 결국 그 힘을 어디서 만들고 어떻게 전달하며 공에 얼마나 잘 실어 보내는지 살피는 과정이다. 더 세게 치기 전에, 지금 가진 힘이 제대로 전달되고 있는 지부터 확인해 보자.