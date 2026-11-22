한·프·일 3개국 국제불꽃쇼부터 미디어파사드까지 야간 콘텐츠 다변화

2004년 시민의 날 불꽃쇼로 출발…지역 상권과 체류형 관광 활성화 과제

경북 포항의 대표적인 야간관광 축제인 ‘2026 포항국제불빛축제’가 사흘간 17만여 명의 관람객을 모으며 성황리에 막을 내렸다.

올해 축제는 기존 영일대해수욕장 중심에서 해오름대교와 송도까지 행사 공간을 확대해 영일만 일대를 하나의 야간 문화관광 공간으로 연결했다는 점에서 주목받았다.

지난 19일부터 21일까지 열린 이번 축제는 ‘All Light, All Good!’을 주제로 국제불꽃쇼를 비롯해 미디어파사드, 라이트파크, 거리공연, 시민 참여 프로그램 등 다채로운 콘텐츠를 선보였다.

▲2026 포항국제불빛축제 국제불꽃쇼.ⓒ포항시 제공

특히 6·3 지방선거 일정으로 개최 시기가 기존 봄철에서 11월로 조정되면서 늦가을 영일만의 해양 경관을 활용한 새로운 축제의 가능성도 보여줬다.

가장 눈에 띄는 변화는 영일대에서 해오름대교를 거쳐 송도까지 이어지는 축제 동선이다.

행사장을 해안권으로 확장하면서 방문객들이 여러 장소를 이동하며 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 했다.

축제 첫날인 19일 송도에서는 높이 50m 규모의 시멘트 사일로를 활용한 미디어파사드 작품 ‘조수가 만나는 곳’이 공개됐다.

대형 산업시설에 예술과 기술을 접목해 포항의 산업적 정체성을 현대적인 문화예술 콘텐츠로 재해석했다는 점에서 의미를 더했다.

포항융합예술주간과 연계해 조성한 송도 라이트파크에서는 융합예술 작품 전시와 시민불꽃쇼 등 참여형 프로그램도 진행돼 송도 일대에 새로운 야간 볼거리를 제공했다.

20일에는 영일대 장미원에서 아시아 DJ 페스티벌이 열려 영일만을 배경으로 공연이 펼쳐졌다.

이어 영일대 장미원에서 바다시청까지 약 600m 구간에서는 전문 공연팀과 시민 참여팀이 함께하는 불빛 퍼레이드가 진행돼 축제 분위기를 끌어올렸다.

영일대와 송도를 잇는 나이트워크도 눈길을 끌었다.

영일대 시계탑에서 해오름대교를 건너 송도부두까지 약 950m 구간에서 열린 행사에는 LED 소품을 착용한 시민과 관광객 600명이 참여해 두 지역을 잇는 축제의 상징성을 더했다.

축제의 대미는 21일 영일대해수욕장 앞바다에서 펼쳐진 국제불꽃쇼가 장식했다.

한국·프랑스·일본 3개국 팀은 ‘윤슬, 빛이 만나 우리가 되다’를 주제로 각국의 개성을 담은 불꽃 연출을 선보였다.

▲2026 포항국제불빛축제 국제불꽃쇼.ⓒ포항시 제공

8,000석 규모의 관람석을 찾은 관객들은 영일만 밤하늘을 수놓은 불꽃을 감상했으며, 불빛라디오와 시민합창제, 카운트다운 세리머니에 이어 EDM 애프터 파티까지 이어지며 축제의 열기를 더했다.

포항국제불빛축제는 2004년 포항시민의 날을 기념해 열린 불꽃쇼를 출발점으로 성장해 왔다.

철강도시 포항의 산업적 특성과 제철소 용광로의 불을 상징적 이미지로 삼아 국제 규모의 축제로 발전해 왔다.

최근에는 불꽃 중심에서 벗어나 미디어아트와 거리예술, 시민 참여형 프로그램을 아우르는 문화관광축제로 영역을 넓히고 있다.

올해 축제는 이러한 변화에 해양관광을 접목했다는 점에서도 의미가 있다.

영일대와 송도를 연결하는 관광 동선에 먹거리 프로그램과 지역 농특산물 홍보·판매장 등을 배치해 방문객의 체류시간을 늘리고 지역 상권으로 소비를 유도하는 데 초점을 맞췄다.

대규모 인파에 대비한 안전관리도 병행됐다. 포항시와 포항문화재단은 경찰·소방·해양경찰 등 관계기관과 합동 대응체계를 운영하고 교통통제와 인파 밀집 관리, 응급의료 지원, 해상 안전관리 등을 실시했다.

이번 축제는 불꽃이라는 기존 경쟁력에 산업유산과 융합예술, 해양관광을 결합해 행사 공간과 콘텐츠를 한층 확장했다는 평가를 받고 있다.

다만 이러한 축제의 성과가 지역 상권의 실질적인 매출 증가와 숙박·관광 소비로 이어지기 위해서는 행사장 간 연계 강화와 지속적인 야간관광 콘텐츠 확충이 과제로 남는다.

박용선 포항시장은 “시민과 관광객, 유관기관의 협력으로 안전하고 뜻깊은 축제를 치를 수 있었다”며 “이번 축제가 지역 상권과 경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.