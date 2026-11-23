안병구 밀양시장이 글로벌 웰니스 도시로서의 위상을 높이고 있어 눈길을 끌었다.

즉 요가를 매개로 인도와 국제협력의 새 지평을 열고 있기 때문이다.

안 시장은 지난 9일부터 14일까지 인도 카르나타카주 벵갈루루에서 열린 '프라샨티 쿠티람' 설립 50주년 기념행사에 공식 귀빈으로 참석했다.

특히 인도 모디 총리의 공식 연설에서 직접 호명되는 등 주목을 받기도 했다.

▲안병구 밀양시장(오른쪽)과 나렌드라 모디 인도 총리(왼쪽)가 프라샨티 쿠티람 설립 50주년 기념행사장 단상에서 악수를 나누고 있다. ⓒ밀양시

안 시장은 "인도 S-VYASA 대학교와 업무협약을 체결하고 세계 요가의 날 국제행사의 밀양 개최를 제안하는 등 글로벌 웰니스 도시 도약을 위한 교두보를 마련했다"며 "모디 총리와 만나 양국의 웰니스·치유관광 교류 의지를 나누고 '세계 요가의 날'을 계기로 국제행사를 밀양에서 공동 개최하는 방안과 모디 총리의 방한을 제안했다"고 밝혔다.

모디 총리도 연설에서 요가와 아유르베다를 과학적 검증과 국민 건강·미래 산업을 이끌 핵심 자산으로 강조했다.

안 시장은 또 "인도 요가·명상 전문 교육기관인 S-VYASA 대학교와 업무협약을 체결해 공동사업 발굴과 전문인력 교류·학술·교육 프로그램 운영에 협력하기로 했다"면서 "아유쉬부와 전인도 아유르베다 연구소를 방문해 교류 범위를 넓혔다"고도 덧붙였다.

안 시장은 "이번 방문에는 밀양요가컬처타운의 비베카 킴 대표의 역할도 컸다"며 "한국과 인도의 요가·웰니스 분야를 연결해 온 민간 네트워크를 바탕으로 양국 교류의 가교 역할을 했다. 또한 이번 성과로 요가컬처타운을 교육·연구·치유관광이 결합된 웰니스 거점으로 육성하겠다. 게다가 지역 농특산물과 연계한 관광 콘텐츠와 체류형 치유관광 상품을 확대해 글로벌 웰니스 도시로 도약하겠다"고 말했다.

모디 인도 총리는 기념연설에서 "향후 25년을 내다보는 장기 발전 비전도 수립해 달라"고 당부했다.

안병구 시장은 "모디 총리의 직접적인 환영과 민관이 함께 일궈낸 이번 인도 방문 성과는 밀양이 세계적인 치유관광도시로 도약하는 강력한 기폭제가 될 것이다"고 하면서 "요가컬처타운을 거점으로 교육·문화·관광·농업이 결합된 지속 가능한 국제협력 모델을 완성해 세계인이 찾는 글로벌 웰니스 수도를 만들겠다"고 강조했다.