더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 정하자, 전국법관대표회의 의장이 "도를 넘었다"며 조 대법원장 탄핵 시 '행동'에 나설 것을 시사했다. 판사들이 정치권을 겨냥, 집단 행동 가능성을 내비친 것은 매우 이례적이다.

강동원 전국법관대표회의 의장(사법연수원 31기, 서울가정법원 부장판사)는 22일 밤 법원 내부망인 코트넷에 "사법부 독립 침해에 대한 유감"이라는 제목의 글을 올리고 "최근 일부 정치권의 사법부 독립 침해 정도가 우려스럽다. 어느 지점까지 인내해야 할지 혼란스럽다"며 "우리가 처한 상황은 나약한 선언문으로 해결되지 않을지도 모른다. 끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 '행동'으로 나서야 하지 않을까"라고 주장했다.

강 의장은 "우리는 대법원장이 그동안 보여온 행적을 모두 지지한다는 것은 아니다"라면서도 "판결이 마음에 들지 않을 때마다 법관을 탄핵한다면 사법부 독립은 무너진다. 민주주의와 삼권독립을 파괴시키는 행위"라고 주장했다.

강 의장은 한덕수 전 국무총리의 내란죄 일부가 무죄 취지로 대법원 전원합의체에서 파기환송 결정이 내려진 것을 언급하며 "대법관 전원의 합의로 나온 판결을 계기로 대법원장을 탄핵하는 것은 사실상 대법원 전체를 탄핵하는 것 "이라며 "하급심을 포함한 사법부 전체에 부당한 압력을 가하겠다는 것"이락 했다.

강 의장은 "민주당이 전합 판결을 계기로 탄핵을 추진한다고 해놓고, 판결 자체는 탄핵 사유가 될 수 없다는 여론이 일자 구체적 사유에서는 판결을 빼겠다는 모호한 태도를 보이고 있다"고 주장하기도 했다.

강 의장은 "지금 우리 법원은 외부로부터 그 독립성을 위협받고 있다. 이 위기 앞에서 사법부 독립을 지켜내야 한다고 생각한다"고 했다.

전국법관대표회의는 다음 달 7일로 잡혀 있던 정기회의를 일주일 앞당겨 오는 11월 30일 개최할 예정이다.

강 의장의 이같은 발언에 대해 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단장 양부남 의원은 23일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "법원은 왜 이런 사태가 왔는지 자성하는 태도를 보여야지 무슨 집단행동을 한다고 하느냐"고 반박했다.

양 의원은 "조 대법원장이 2년 동안 보여준 여러 잘못된 점을 추궁할 수 있는 건 국민을 대표하는 국회밖에 없다"며 "(한덕수) 판결을 통해 보인 조 대법원장의 인식·가치 체계는 민주적 가치와 헌정 질서 수호와는 거리가 멀고 오히려 위험 요인이 된다. 그대로 두는 건 민주적 가치와 헌정 질서를 위험에 방치하는 꼴이 된다"고 주장했다.